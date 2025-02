Dantinhas: Como Karol Conká, Camilla sairá com alta rejeição no BBB 25

Assim como a ex-participante Karol Conká, Camilla vai sair com um índice de rejeição bem alto no Big Brother Brasil 25, apontou Dantinhas em comentário no Central Splash desta sexta-feira (21) no Canal UOL.

Acho que a Camila vai sair com um índice de rejeição bem alto também. Porque assim, eu não vejo realmente... É porque a Camila é odiada pela torcida de todos os participantes. Não tem uma torcida a favor.

Dantinhas

O comentarista do UOL comparou Camila com a cantora Karol Conká, que participou do BBB 21 e saiu com a maior rejeição da história do reality show, com 99,17% dos votos. Ela foi eliminada no paredão contra Arthur e Gil do Vigor.

Hoje em dia o povo fala, mas falta uma 'mamacita' no Big Brother, ai, os memes da Karol Conká, tem vários memes. Enfim, a Carol acabou conseguindo limpar a imagem dela.

O 'pós' dela vai ser complicado. A sorte dela é que a edição não está bombando. A sorte dela é essa.

Dantinhas

O apresentador Dieguinho ainda ressaltou que Camila vai precisar de bastante apoio se acabar sendo eliminada com alto índice de rejeição no reality show.

Ela vai ter que ter uma rede de apoio muito grande para poder entender. Porque ela é uma anônima, né? Que vai ver que teve vários comentários contra ela. Mas é aquilo, tem que ter a rede de apoio para ajudar.

Dieguinho

"Camila deve ser eliminada, e a casa perderá muito", diz Dantinhas

Dantinhas opinou também que Camila deve ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil 25, e o reality show perderá muito com sua saída.

Eu acho que Camila vai ser a eliminada da semana, eu estou sentindo isso. E a gente vai perder muito, porque Camila, querendo ou não, ela é o agente que causa ali dentro, ela movimenta, então se ela sair, vai ficar mais marasmo ainda, é torcer para ela escapar desse Paredão.

Dantinhas

Dieguinho corroborou a opinião, afirmando que Camila é uma das maiores personagens do BBB 25 e irá fazer falta se eliminada.

Eu acho que se a Camila sair, a gente vai perder muito do conteúdo que a gente comenta aqui. Só para você ter uma ideia, hoje a edição está muito norteada em cima da Camila, não só por conta do poder.

A gente percebe que ela está meio impaciente também ali na casa, ela sempre foi, mas agora ela está muito mais. Aliás, sobretudo depois do que aconteceu, ela sendo vetada de fazer a prova pela Eva, enfim.

Dieguinho

