Chico Barney: Vitória precisa entender que é o 'Chaves' da vila no BBB 25

Vitória Strada é o "Chaves" da vila no BBB 25 e precisa enxergar isso para virar o jogo, afirmou Chico Barney no Central Splash desta sexta-feira (21).

A Vitória não entendeu ainda que ela é o Chaves dessa vila. Um dia desses passou no SBT aquele episódio que o Chaves foi acusado de ser ladrão. E ele é expulso da vila. Estão tentando acusar a Vitória da mesma coisa.

Ela não tem nem o sanduíche de presunto, coitada. Porque está na Xepa desde o começo. A hora que ela sacar que ela é o Chaves dessa vila, a vida dela vai mudar. Mas ela não consegue perceber. Ou será que ela percebe e é tímida?

Ela está em situação de barril. Ela não tem o barril, mas ela é protagonista na Globo em situações de barril no BBB.

No quarto do Líder, Renata disse ter ouvido Camilla dizendo que, se ganhasse o VIP, ele seria composto por ela, Gracyanne, Thamiris e Daniele. Joselma lamentou por Vitória Strada, ex-aliada de Camilla. "Tá no meio de cobras do caralh*, só não se tocou ainda", disse.

Saryne: Rivais e aliados dão palco para Diogo seguir como vítima no BBB 25

Rivais e aliados dão palco para Diogo seguir como vítima no BBB 25, afirmou Bárbara Saryne no Central Splash desta sexta-feira (21).

Diogo foi excluído do Vip de João Pedro e isso virou assunto para Camilla, Gracyanne e Thamiris. As três destacaram que o brother poderia ter sido chamado e poupado de continuar na Xepa.

Elas falam tanta bobagem, que é legal também quando tem alguma frase que é mais assertiva no jogo. Isso eu acho que foi inteligente porque elas mostraram que, apesar do ranço que sentem pelo Diogo, conseguem ser justas e entender que não foi a jogada mais legal dos gêmeos. Então, foi importante.

Ao mesmo tempo, não deixa de continuar dando esse palco para o Diogo. Do tipo assim: o público está vendo. Não só o público, até os rivais estão vendo. Então, olha como ele é sofrido.

