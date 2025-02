Camilla e Vilma discutem na cozinha por causa da Xepa no 'BBB 25'

A convivência entre Camilla e Vilma esquentou na casa do BBB 25 nesta sexta-feira, 21. O desentendimento começou durante a organização das compras da semana, quando Camilla discordou de uma escolha feita por Vilma. O clima pesou ainda mais quando ambas discutiram sobre a divisão dos alimentos.

Divergências nas compras da casa

O primeiro atrito aconteceu quando Vilma sugeriu comprar rabada para a casa. "Vou comprar uma rabadinha, né, Camilla?", disse Vilma. Camilla rebateu a ideia e justificou: "Rabada não rende, só tem osso". Vilma ficou visivelmente irritada com a resposta.

A discussão se intensificou quando Camilla criticou o modo como Vilma fazia as compras. "Ela é ruim de onda", afirmou.

Separação de alimentos causa impasse

Mais tarde, o conflito entre as duas voltou à tona quando Camilla pediu que a comida fosse separada, já que algumas pessoas não gostavam de determinados ingredientes. "Não quero laranja na comida, prefiro separado", disse. Vilma resistiu à sugestão. "Deixa assim mesmo", respondeu.

Com o clima já tenso, Camilla apontou que a situação estava ficando "chata" e poderia ser evitada. O tom da conversa fez outros participantes interferirem. "Você está sendo grossa e nem percebe", alertou Diogo, ao defender Vilma.

Acúmulo de desentendimentos

O embate desta sexta-feira, 21, não foi o primeiro entre as duas. Camilla mencionou que Vilma já havia se irritado anteriormente quando o grupo discutiu a compra de miojo. "Isso já vem de antes", afirmou.

Após a discussão, Camilla desabafou com outros participantes sobre sua percepção de Vilma. "Por isso que eu acho ela muito arrogante. Vai tomar no c*, cara. P***, muito arrogante, cara. Pra convivência... Pra convívio, eu acho ela uó", declarou.

Durante a conversa, ela questionou se estava sendo ríspida demais ou apenas direta. "Tudo que eu falo acaba virando contra mim", desabafou.

Thamiris, que acompanhava o diálogo, afirmou que a tensão entre Camilla e Vilma já existia antes. "Já tem uma rinha entre vocês duas", disse.

Diogo tenta apaziguar o conflito

Após o embate, Diogo tentou acalmar os ânimos e aconselhou Vilma. "Você pode cozinhar quantas vezes que quiser, entendeu? Você gosta de cozinhar, então não deixa de fazer uma coisa que você gosta". Ele reforçou que mudanças na rotina da casa não deveriam ser vistas como um problema.

"Não deixe que essas críticas façam com que você deixe de fazer uma coisa que você sente prazer em fazer. Aqui é importante a gente fazer as coisas que a gente sente prazer também", completou.

Ao que Vilma confirmou que continuaria cozinhando. "Eu estou aqui porque eu quero e ninguém está mandando não. Ninguém vai me obrigar", disse.