Camila, Vilma e Diogo discutem por tempero de frango no BBB: 'Deixa cru'

Camilla, Vilma e Diogo tiveram um desgaste no início da tarde desta sexta (21) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Os três brothers discordaram sobre o tempero do frango. Vilma, que estava encarregada do almoço, queria temperar a carne com laranja, mas Camilla pediu que ela deixasse uma porção separada para ela e a irmã sem a fruta, pois nem ela, nem Thamiris gostam.

Camilla: "Separa uma parte pra mim e pra Thamiris sem laranja? A gente não gosta dessas coisas, a gente não gosta de misturar nada. Eu ainda falei isso ontem. Faz de todo mundo, e, quando for cortar pra temperar, só separa uma porção".

Vilma, que estava no fogão, resmungou, e Camilla rebateu.

Camilla: "Gente, mas dá pra temperar! A galera gosta, não precisa deixar de fazer. Só estou pedindo pra separar".

Vilma: "Não tem como fazer uma parte temperada e outra não. Vai fazer duas panelas? Vou fazer uma só!".

Camilla: "Não estou falando isso. Vocês vão fazer a comida e vocês vão ter que cortar [o frango]. Na hora que cortar, tem como tirar...".

Vilma: "Não vou tirar".

Camilla: "Não precisa fazer! Deixa cru! É só pra mim e pra minha irmã".

Diogo: "Mas vai fazer um prato sempre separando? A gente faz pra todo mundo".

Camilla: "Qual o problema? Vocês querem fazer uma parada pra casa...".

Vilma: "Mais fácil: não vamos acrescentar laranja".

Camilla reclamou que já havia avisado que não gosta de comidas "diferentes" e que não queria interferir na refeição da casa, apenas ter uma porção para ela preparar da maneira que prefere. Ela ainda se queixou do "clima ruim" que ficou.

Camilla: "É um desgaste que a casa não precisa passar porque eu e a Thamiris somos duas. Eu estou falando pra colocar [laranja na parte de vocês]! A Gra[cyanne] gosta, você gosta, sua mãe gosta. Já que todo mundo gosta, a casa não precisa passar pelo processo de não fazer porque eu e a Thamiris somos chatas pra comer. Eu não quero ser chata, é só porque não quero comer com laranja".

