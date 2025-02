Camilla e Gracyanne apontam transformação de Aline no BBB: 'Se apagou'

Durante uma conversa na madrugada desta sexta-feira (21), Camilla e Gracyanne revelaram suas impressões sobre a transformação de Aline, participante do BB 25, ao longo do programa.

Quer acompanhar tudo de perto? Clique aqui e entre no nosso canal no WhatsApp! E não se esqueça de votar nas enquetes do reality e compartilhar sua opinião.

O que houve

Camilla comentou que, nas primeiras semanas, via Aline como uma competidora forte e assertiva, mas que isso mudou. "A Aline da primeira semana, eu achava forte pra caralho. Depois disso, o que ela se tornou? Só dorme, é boba, só isso", disse. A participante ainda enfatizou o contraste entre a Aline que enfrentava todos e a versão atual, que parece menos ativa e ousada.

Gracyanne concordou com Camilla e relembrou um momento marcante após seu retorno do Paredão, quando tentou motivar Aline. "Pica, mano! Tanto que eu voltei do Paredão e falei um monte de coisas pra ela 'tu é foda, mulher, acorda, quero te ver do jeito que cê tava, você é incrível'. Fico até arrepiada!", declarou, reconhecendo o potencial da participante. No entanto, ela também notou que Aline está sem a mesma energia de antes. "Acho que ela se apagou", avaliou. Era uma mulher braba!", finalizou Gracyanne.

Camilla não acreditou que a postura atual da participante fosse vantajosa para o jogo. "Raçuda ela continua sendo, mas não quer dizer que seja boa como jogadora", concluiu.