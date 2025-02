Diogo questiona brother por não estar no VIP e Líder se justifica

Diogo Almeida questionou o motivo pelo qual não foi chamado para o VIP por seu amigo e então aliado, João Pedro, que venceu a Prova do Líder desta quinta-feira (20) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após vencer a Prova do Líder, João Pedro chamou seu irmão (João Gabriel), Maike, Renata e Joselma para participarem do VIP. Nessa área, eles têm acesso a uma maior variedade e qualidade de alimentos.

Diogo, que já firmou aliança com os gêmeos, questionou o motivo de não ter sido convidado.

João Pedro disse que Diogo estava sendo coerente em sua indagação, mas justificou: "A consideração que tenho por você e o Maike é a mesma", disse. "Só que na primeira semana ele imunizou eu e meu irmão".

Diogo insistiu, dizendo adorar Maike. "O Maike já estava lá [no VIP]. Se bem que eles ficaram poucos dias, mas tiveram a oportunidade. E eu, tem um tempão que não vou", disse.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas