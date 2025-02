Músicas e amigo morto: Brad Pitt tem segredo inusitado para atuar bem

Brad Pitt é um apaixonado declarado por música. Dono de um famoso estúdio de gravação, o vencedor do Oscar (2020) tem o hábito de eleger bandas para acompanhá-lo no fone de ouvido em cada trabalho que faz.

O que aconteceu

Quatro bandas ajudaram Brad Pitt a compor o personagem em "Entrevista com o Vampiro" (1994). Em entrevista à Empire, no mesmo ano em que o longa foi lançado, o ator revelou que The Doors, Mazzy Star, Blind Melon e Smashing Pumpkins foram úteis para a concentração mas gravações.

Brad Pitt tem 'Radiohead' como uma de suas bandas favoritas Imagem: Divulgação

Durante as filmagens de "Clube da Luta" (1999), Pitt não tirou Radiohead do walkman .O filme de David Fincher foi uma aposta de Pitt para sobrepor o fracasso de crítica que havia sido "Encontro Marcado" (1998).

O que é tão importante sobre o Radiohead é que eles são o Kafka e o Beckett da nossa geração Brad Pitt, à Rolling Stone, em 1999

Soundgarden, sucesso na década de 1990, foi eleita a queridinha do ator por muitos anos. À Rolling Stone, em 1997, o ex de Angelina Jolie declarou que o grupo liderado por Chris Cornell era "a melhor banda de Rock and Roll da atualidade".

A paixão do ator por Soundgarden o aproximou do vocalista Chris Cornell. O cantor morreu em 2017, aos 52 anos, e a notícia devastou Brad Pitt.

Bard Pitt e Chris Cornell, vocalista do Soundgarden e Audioslave, em dois momentos Imagem: Reprodução

Brad Pitt e a viúva de Chris Cornell teriam projeto de documentário sobre o músico. No entanto, até o momento, a homenagem não saiu do papel.

O artista é sócio do icônico Miraval Studios, que foi comprado por ele e Angelina Jolie em 2011. No passado, o local foi usado para gravações de bandas e artistas famosos, como Pink Floyd, AC/DC, The Cure, Sting e Yes. Inativo durante o processo de divórcio da atriz, Pitt reabriu o estúdio em 2022 ao lado do produtor francês Damien Quintard.