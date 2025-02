'BBB 25': Vitória Strada é acusada de egoísmo após aposta com estalecas; entenda

A primeira dinâmica do Perde e Ganha desta temporada do BBB 25 rendeu críticas a Vitória Strada na tarde desta sexta-feira, 21. A sister apostou todas as suas estalecas para garantir o Poder Curinga, mas foi superada por Camilla, que fez o mesmo movimento.

Na academia, Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Camilla repercutiram a atitude de Strada. A ex-atleta comentou que por não lembrar dessa regra da dinâmica, preferiu não arriscar tudo que tinha; Vitória, por outro lado, não fez o mesmo e arriscou.

"Sem lembrar da dinâmica, eu não vou pegar o pouco que eu tenho, sabendo que tem uma compra pra fazer, e apostar ainda", explicou Danielle, se referindo à atitude de Vitória. Camilla, que também apostou tudo que tinha, não entendeu a observação da sister, e Gracyanne explicou do que se tratava.

"É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no quarto. É não pensar só em si. É pensar: ‘eu estou ali, eu vou ter que fazer a compra com todo mundo. Não vou participar disso aqui porque eu preciso guardar, porque eu só tenho isso’. É isso que ela está falando", explicou a musa fitness.

"Ela [Vitória] foi egoísta, porque ela só pensou nela. ‘Eu vou apostar dane-se se não tiver dinheiro pra fazer compra’, foi isso", continuou Gracyanne. "Ela só entendeu que o dinheiro voltava quando você estava explicando pro Diego", completou Daniele.

O benefício do Poder Curinga desta vez é o Poder do Sim ou Não, que permite ao vencedor trocar um dos emparedados pelo participante que atender ao Big Fone no sábado, 22. Quem atender ao telefone estará automaticamente no Paredão e poderá indicar outra pessoa para a berlinda. Caso o Líder seja quem atenda, ele poderá indicar dois participantes.