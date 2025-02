Camilla dá maior lance e vence Poder Curinga, mas decide esconder jogo

Camilla venceu o primeiro Poder Curinga do BBB 25 (Globo) na manhã desta sexta-feira (21).

O que aconteceu

Durante a manhã, os brothers jogaram a dinâmica do Perde e Ganha no confessionário. Cada um precisou lançar uma bolinha em um pequeno campo de obstáculos e, a depender do número onde a bolinha caísse, ganhava ou perdia estalecas.

Após o jogo, cada brother teve a oportunidade de dar um lance no "leilão" para "comprar" o Poder Curinga, a depender da quantidade de estalecas que ainda tinha no saldo total.

Camilla foi quem deu o maior lance entre os brothers. A sister apostou 1.980 estalecas.

Ao sair do confessionário, ela disse que mentiria sobre o valor de seu lance: "Eu vou falar que coloquei mil só, não vou falar nada, fod*-se", afirmou.

Diego Hypolito não venceu a dinâmica, mas também deu um lance alto: 1.670 estalecas.

Alguns brothers preferiram não participar do lance, como Aline, Gracyanne e Daniele.

