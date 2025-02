Ator britânico Archie Madekwe diz que "Lurker" explora com precisão a dinâmica do poder masculino

Por Miranda Murray

BERLIM (Reuters) - O astro britânico em ascensão Archie Madekwe disse em Berlim nesta sexta-feira que a dinâmica do poder masculino refletida em "Lurker", um thriller sobre um fã de música calculista, combinou com sua preparação para o papel.

"Em minha pesquisa, ao conversar com muitos desses músicos, fiquei sempre surpreso com a predominância masculina em seus mundos", afirmou Madekwe a jornalistas no Festival de Cinema de Berlim, onde "Lurker" está sendo exibido na seleção especial não competitiva.

Os músicos criaram "esse estranho mundo de masculinidade tóxica, foi interessante, essas dinâmicas de poder", disse Madekwe, que estrelou "Gran Turismo: De Jogador a Corredor" e também teve papéis em "Saltburn" e "Midsommar - O Mal Não Espera a Noite".

Essa não foi sua experiência no mundo da atuação e da televisão, disse Madekwe, que também foi produtor de "Lurker".

No filme, exibido no Festival de Cinema de Sundance, Madekwe é o astro pop Oliver, cujo encontro com o trabalhador do varejo e fã secreto Matthew, interpretado pelo ator canadense Theodore Pellerin, lentamente se transforma em uma luta por poder e influência.

A dinâmica entre os personagens principais foi extraída das experiências de trabalho do diretor estreante Alex Russell em Los Angeles, embora não nos extremos que ocorrem no filme, disse ele na sexta-feira.

No entanto, "nada do que acontece no filme está fora do campo das possibilidades", acrescentou.

Russell, roteirista e produtor das séries vencedoras do Emmy "O Urso" e "Treta", disse que filmar em Los Angeles era muito importante para ele, para dar autenticidade ao filme.

Russell contou que a casa principal de "Lurker" desapareceu completamente após os incêndios devastadores em Los Angeles no mês passado.

Seu filme de estreia foi elogiado pela crítica após a estreia no Festival de Sundance no mês passado, com o The Guardian dando quatro de cinco estrelas e o The Hollywood Reporter resumindo o filme como "uma reviravolta perversa no jogo da fama".