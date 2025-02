Após se entregar à polícia, Filipa tem sentença chocante em 'Mania de Você'

No capítulo de sábado (22), da novela "Mania de Você" (Globo), Filipa (Joana de Venora) se entrega à polícia e tem sentença surpreendente.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

A portuguesa vai até a delegacia e conta que armou para Rudá (Nicolas Prattes) ser preso. "Eu estava com raiva, magoada, me sentindo muito rejeitada... e acabei aceitando simular a minha morte. Primeiro eu denunciei o Rudá aqui na delegacia por agressão, para as suspeitas recaírem sobre ele", inicia assim seu depoimento.

Ela revela todos os detalhes de seu plano com Mavi (Chay Suede). "E no Rio de Janeiro, o Mavi me entregou documentos falsos. Aí o tempo passou, meu filho nasceu e minha mãe que está com cancro piorou lá em Portugal... Por isso resolvi voltar para o Brasil, usar o dinheiro que o Mavi me deu para trazer minha mãe para se tratar num dos melhores hospitais de São Paulo", diz.

Filipa se mostra arrependida. "Depois de tudo, me arrependi profundamente do mal que eu causei ao pai do meu filho, me senti ameaçada pelo Mavi... e cá estou. Resolvi contar toda a verdade, arcar com as minhas responsabilidades", afirma.

Ao sair da delegacia, a ex-namorada de Rudá vai correndo contar para Viola (Gabz) e Rodhes (Leo Bittencourt) que não será presa. "Então, eu fui à delegacia, me entreguei, e por conta disso e por ser ré primária e ter endereço fixo, vou responder ao processo em liberdade", revela.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.