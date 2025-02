Após Camilla dar tudo para arrematar Poder Coringa, Diego afirma: 'Egoísta'

Diego Hypolito, 38, ficou perplexo ao descobrir que Camilla, 34, deu todas as estalecas que tinha para comprar Poder Coringa no BBB 25.

O que aconteceu

Confuso com a dinâmica, o ginasta demorou a entender o que estava acontecendo. Os participantes tiveram que explicar inúmeras vezes que, caso ele não arrematasse o poder, ele não perderia o dinheiro que apostou.

A preocupação de Diego Hypolito era que ele ficasse sem estalecas para contribuir no mercado. O brother apostou 1.670, o que faria com que sobrasse para ele 300 estalecas.

Com o resultado da dinâmica, foi anunciado que Camilla foi a vencedora. A sister decidiu apostar tudo o que tinha, além de planejar mentir para o restante da casa, afirmando que deu menos estalecas.

No entanto, após o anunciou, o telão mostrou a quantidade que cada participante tinha de estelacas. Rapidamente, alguns jogadores perceberam que a trancista estava zerada.

Ao concluir que Camilla deu tudo e que Thamiris a cobriria no mercado, Diego Hypolito criticou a sister. "O pensamento dela é egoísta. Na questão dela falar que cobriu você [Daniele] na primeira semana", disparou.

No entanto, a ginasta defendeu a carioca. Como argumento, Daniele afirmou que Camilla nunca se incomodou de ajudar as pessoas, quando sabia que elas não tinham perdido propositalmente estalecas.

