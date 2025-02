Van Damme impressiona ao mostrar os músculos e diz como cuida do corpo

Jean-Paulo Van Damme, 64, comentou sobre como muita do corpo.

O que aconteceu

O astro do cinema sempre reforça pelas redes sociais a importância da constância e da disciplina quando o assunto são os cuidados com o corpo e com a mente. Ao longo de sua carreira, o ator enfrentou momentos difíceis quando enfrentou um vício por cocaína e foi diagnosticado com transtorno bipolar de ciclo rápido.

Para sua mudança de vida, Van Damme passou a praticar uma hora de exercício diário, que podem variar entre treinos de força e a prática de técnicas das artes marciais. Em entrevista à revista Men's Health, o artista ainda contou que incluiu séries de agachamento, flexões e exercícios com peso.

A rotina no astro também é complementada com exercícios cardiovasculares, como corrida ou ciclismo, além da meditação. Praticando Ioga há mais de 20 anos, ele garante: "É uma grande cura. Você pode limpar muito dióxido de carbono dentro do seu corpo respirando. É o que eu faço. E então também vou à academia, treino todo dia", afirmou à revista.

Conhecido por seus espacates, ele conta que o segredo para seu condicionamento físico é a flexibilidade. Para garantir que não ocorram lesões, Van Damme inclui uma série de alongamentos, que o ajudam na agilidade dos movimentos.

Van Damme ainda destacou a importância de manter uma dieta balanceada. Em seu cardápio, o belga consome proteínas magras, vegetais frescos, gorduras saudáveis e carboidratos complexos, que garantem o nível de energia necessário para aguentar a rotina de treinos.

Ele ainda garante que costuma valorizar o descanso para a recuperação de seu corpo. "Toda vez que consigo sentar em algum lugar, no set, não apenas ficar de pé, eu economizo tudo o que posso", afirmou, destacando a importância também do sono.