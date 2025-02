Anitta zen? Cantora fala sobre mudanças pessoais: 'Queria controlar tudo'

Aos 32, Anitta olha para trás e acredita viver uma fase mais madura — o que muitos chamam de fase "zen". A cantora refletiu sobre a própria trajetória em conversa com a imprensa antes de viajar com fãs selecionados em uma promoção. Três sortudos embarcaram junto da cantora do Rio a São Paulo para assistir aos Ensaios da Anitta na capital paulista, no final de semana.

Busca por autoconhecimento

A Anitta que se importava com tudo e queria controlar tudo ao seu redor não existe mais. "Eu me envolvia muito. [Antes] Queria controlar, 'fulano é vilão, eu sou mocinha, e vice-versa'. Hoje em dia, eu entendo de um outro lugar, sabe? Eu não vejo que tem vilão ou mocinha. Claro que, às vezes, a gente comete um erro ou outro."

Tô trabalhando em mim mesma a oportunidade de ser generosa. Quando você erra, fale: 'Não, ok, na próxima eu vou fazer diferente'. Sem se julgar, sem se punir. Eu tinha isso de me punir quando errava. Tô aprendendo o equilíbrio. Vamos deixando a vida rolar com leveza e alegria.

O que fez Anitta virar a chave? Ela conta que, desde 2022, entrou em uma jornada de autoconhecimento. "As pessoas confundem ser 'zen' com estar bem. É equilíbrio. Você dança, brinca, mas tem momento que estressa, só que nunca da maneira que eu era antes."

O que virou minha chave foi mergulhar no autoconhecimento. Em 2022, eu comecei mesmo uma jornada de entrar para mim, de ver o que realmente importa. E, agora, eu tenho valorizado coisas que me fazem feliz. Tá aqui nesse avião, com os meus amigos, com os fãs. A Beats é uma marca que eu confio. Não topei estar aqui porque estão me pagando, eu não precisaria, é uma coisa que me dá prazer. Estou aprendendo a botar na minha vida trabalhos que eu não vou precisar ficar estressada ou reclamando.

Olhar generoso

A cantora diz analisar sua trajetória com muita generosidade, apesar da faixa dos 30 ser um momento de julgar o que se fez no passado, sem a sabedoria do tempo. "Tem muita coisa imatura que a gente fazia aos 20, ainda mais eu, por ter tudo gravado. Acabo olhando e falo: 'Caraca, meu Deus do céu'. Só que o mais importante é você olhar com generosidade: 'Pô, todo mundo aprende e pode ir amadurecendo, evoluindo'. E eu acho que evoluí muito."

Eu vejo coisas que eu fazia antes ou que eu falava e falo: 'Nossa, por que eu fazia isso?'. E, hoje em dia, eu sou muito orgulhosa de que foram essas coisas que me fizeram aprender e, agora, ser tão diferente. Tô me achando muito diferente, né? Deu um salto dos 30 para cá. Eu me sinto muito diferente. Então, acho que essa é a minha sensação de agora.

Se Anitta pudesse voltar no tempo, o que ela diria à Larissa do passado? "Que a vida pode ser mais leve. Nem tudo precisa ser um drama de novela ou precisa ter o bem e o mal, o certo e o errado. Todo mundo é um pouquinho de cada coisa."

Os erros do passado, no entanto, ajudaram Anitta a ser quem é hoje. "O fato de eu pensar daquela forma fez eu estar onde eu tô hoje, com as coisas que aprendi. Talvez, se eu já pensasse desse jeito, não teria cometido alguns erros que me trouxeram onde eu tô"

Nas alturas com Anitta

Beats selecionou três duplas de fãs para viajarem em um avião personalizado da Azul ao lado de Anitta e seus convidados. Além da viagem com tudo pago, do Rio de Janeiro para São Paulo nesta sexta-feira (21), os vencedores também ganharam ingressos para curtir shows da turnê Ensaios da Anitta neste final de semana, no Parque Villa-Lobos.