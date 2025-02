Angela Bassett lembra reação a derrota no Oscar: 'Achei que era merecedora'

A atriz Angela Bassett revelou, em entrevista à revista Town & Country, que acreditava ser merecedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Indicada ao prêmio em 2023, Bassett acabou perdendo para Jamie Lee Curtis, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Sua reação contida durante o anúncio do vencedor viralizou nas redes sociais.

"Achei interessante. Interessante que eu não pudesse demonstrar decepção por um resultado no qual me senti merecedora", disse Bassett sobre a repercussão.

A performance de Bassett como Rainha Ramonda recebeu aclamação da crítica, tornando-a a primeira atriz de um filme da Marvel a ser indicada ao Oscar. Antes da premiação, ela conquistou os prêmios de Melhor Atriz Coadjuvante no Globo de Ouro e no Critics' Choice Awards, enquanto Jamie Lee Curtis venceu o SAG Awards e Kerry Condon, o Bafta. A corrida permaneceu indefinida até a vitória de Curtis no Oscar.

Em entrevista a Oprah Winfrey no ano passado, Bassett revelou que ficou "perplexa" com a derrota. "Achei que lidei muito bem com a situação. Esse era meu objetivo: agir com dignidade. Foi, é claro, uma decepção suprema, mas decepção é algo humano. Fui autêntica ao expressá-la."

A atriz também destacou a importância de manter a postura para seus filhos, que estavam presentes na cerimônia. "Haverá momentos de decepção na vida, mas como você os enfrenta? Vamos sorrir, ser graciosos, gentis e celebrar de qualquer forma."

Antes de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Bassett havia sido indicada ao Oscar apenas uma vez, em 1994, por sua atuação como Tina Turner em What’s Love Got to Do With It. No entanto, perdeu o prêmio para Holly Hunter, de O Piano. Após a derrota de 2023, Bassett recebeu um Oscar Honorário em 2024, reconhecendo sua contribuição para a indústria cinematográfica.