Ana Hickmann diz que ex-marido 'distorce' decisões da Justiça para atacá-la

Ana Hickmann, 43, acusou seu ex-marido, Alexandre Correa, 55, de "distorcer" decisões judiciais com o intuito de atacá-la perante a opinião pública.

O que aconteceu

Hickmann afirmou que Correa "distorce até mesmo os próprios pedidos" feitos à Justiça. Em nota divulgada por sua assessoria, a apresentadora alega que o ex-marido age dessa forma para "tentar descredibilizar Ana e obter vantagem ilícita nos processos".

Apresentadora se manifestou após sair na imprensa que Correa acionou a Justiça para obter "dissolução parcial" das sociedades em que era parte com a então esposa. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, ele também solicitou indicação de um interventor para impedir que Ana "acabe" com o patrimônio que os dois dividiam, sob a justificativa de que ela, supostamente, estaria desviando recursos dessas empresas.

Na nota, Ana negou as acusações. "Não existe ação para apurar fraudes e desvios nas empresas. Trata-se de um pedido de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres, do qual ele pretende se retirar dos contratos sociais, da qualidade de sócio".

Ela ressaltou que a acusação de apropriação indébita de "um valor sem justificativa legal foi arquivada em julho de 2024 por não haver qualquer ilegalidade". A apresentadora também pontuou que não foi citada formalmente na ação movida pelo ex-marido, mas que quando "isso ocorrer, a defesa será feita em juízo".

Ana disse ainda que Correa é réu e "responde criminalmente por difamação e calúnia por continuar disseminando informação falsa". "Foi, inclusive, deferida liminar de remoção dos conteúdos publicados em rede social com desinformação e inverdades. Para cada nova disseminação desta calúnia, serão tomadas todas as medidas judiciais cíveis e criminais", completou.

Em entrevista ao blog de Mariana Kotscho, do UOL, Ana explicou que a divisão dos bens que construiu com Correa "ainda está sendo discutida". Ela contou que "sã muitas dívidas" em seu nome ou no nome de suas empresas, em que "grande parte delas eu só tive conhecimento após a separação".

Hickmann disse estar focada em cuidar do filho, Alezinho, e quitar os débitos em seu nome. "O meu agressor [Alexandre] divulga notícias falsas sobre o que acontece no processo de divórcio, com o intuito de manipular a opinião pública contra mim. Isso acontece com muita frequência".

Ana Hickmann e Alexandre Correa se separaram em 2023, quando ela o acusou de violência doméstica. Após a separação, ela expôs golpes financeiros que teriam sido aplicados pelo ex-marido. Ele nega todas as acusações.