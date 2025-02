Vitória Strada avalia sua atuação no 'BBB 25': 'Péssima jogadora'

Na manhã desta quinta-feira, 20, Vitória Strada refletiu sobre sua performance no Big Brother Brasil 25. A sister, que participou da dinâmica do Barrado no Baile, afirmou se sentir uma "péssima jogadora" por ter revelado sua estratégia para montar um quebra-cabeça aos demais brothers.

Durante uma conversa no Quarto Nordeste, a atriz relembrou a situação: "Ontem todo mundo perguntando ‘como é que você fez?’ e eu falando tudo o que eu fiz para todo mundo." A declaração gerou reação entre os participantes.

Como foi a prova do quebra-cabeça de 300 peças?

Vitória Strada foi vetada pela Líder Eva de participar da festa e, com isso, teve que cumprir o desafio no quarto temático, onde precisou montar um quebra-cabeça de 300 peças. Apesar da complexidade, a atriz completou a tarefa em pouco mais de três horas e conseguiu retornar a tempo da Festa do Líder.

Após sua volta à casa, ela compartilhou com os brothers a técnica que utilizou: "Minha avó montava quebra-cabeças de 2 mil peças. Ela sempre separava as peças por cores. Todas as pecinhas azuis eram do céu, então ela juntava em um saquinho".

Reação dos brothers à estratégia revelada

A musa fitness Gracyanne Barbosa tentou tranquilizar a sister, afirmando que mesmo compartilhando a técnica, não significa que os outros conseguiriam replicá-la com sucesso. "Acho que mesmo você contando, não é todo mundo que vai conseguir fazer."

Escolha de Vitória para o quarto ‘Barrado no Baile’

Pouco antes de ser enviada para a dinâmica, Vitória ganhou R$ 40 mil no jogo do Pegar ou Guardar. Esse foi o principal motivo usado por Eva para indicá-la ao desafio. "Eu não iria vetar a Vitória por causa do Mateus ontem, mas ela acabou de ganhar R$ 40 mil. Então, vou vetar ela. Mudei de ideia."

Vitória vive momentos de incerteza dentro da casa. Com a eliminação de Mateus no último paredão, e os conflitos com as suas aliadas, sua ex-dupla demonstrava preocupação com o futuro da atriz no jogo, temendo que ela ficasse sozinha e desamparada.