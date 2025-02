Vitória conclui quebra-cabeças e curte Festa do Líder após 2h de desafio

Colocada no "Barrados no Baile" por Eva, Vitória Strada precisou enfrentar um desafio para conquistar seu lugar na aguardada Festa do Líder do BBB 25. A atriz completou o desafio e foi para a festa de Eva na madrugada desta quinta-feira (20).

O que houve

O desafio consistia em montar um quebra-cabeças de 300 peças, que formava uma foto de Eva, a líder da semana. Determinada a não ficar de fora da Festa do Líder, Vitória dedicou-se intensamente à tarefa e, após 2 horas de concentração e paciência, conseguiu concluir o quebra-cabeças.

Quando estava quase finalizando a montagem, a sister brincou. "Quero saber que música vocês vão botar quando eu terminar isso daqui. Já vão pensando aí, Big Brother! Já vão pensando qual música vão botar para o meu retorno!". Com a conclusão do quebra-cabeças, a sister garantiu seu acesso à festa e celebrou.

