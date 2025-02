BBB: Vilma aconselha João Gabriel a tomar cuidado com Thamiris

Na madrugada desta quinta-feira (20), durante a festa do líder no BBB 25, Vilma chamou João Gabriel para uma conversa sincera e alertou o brother sobre um possível envolvimento com Thamiris. A sister disse ter percebido as investidas da participante e aconselhou João a manter o foco no jogo.

O que houve

João comentou siobre uma conversa que teve com Thamiris. "[Thamiris] Falou 'tá rolando um clima?' e eu 'não, pensou errado'. Mas eu não vou destratá-la, não", explicou João Gabriel, reforçando que não quer criar desentendimentos com a sister.

Vilma, por sua vez, destacou a diferença entre a relação de João Gabriel com Thamiris e com Eva. "O carinho que você tem com a Eva é diferente. Vocês deitam até juntos, fazem carinho, mas é inocente. Mas ali, com Thamiris, eu tava vendo que ela vai atacar e eu falei 'caraca, o João vai cair, cara.'"

João Gabriel confirmou que as investidas aconteceram. "Ela [Thamiris] tentou agorinha. Eu falei 'opa'. De novo, na segunda vez, ela falou 'eu não vou te beijar, não' e eu 'você sabe que não'..."

Com um tom quase maternal, Vilma finalizou o papo com um conselho. "Tô falando como se fosse meu neto. Quando tô nas festas, eu tô ligada. É igual ao Diogo. Diogo tá com a Aline, mas vejo coisas, não acho legal e chamo ele na razão: 'acorda, estamos aqui para quê?' Já falei isso com ele! Vai se envolver, vai se perder. Você se perde."