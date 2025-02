Veja o beijo entre Aline e Thamiris na festa do BBB 25; vídeo

Durante o Mesacast BBB de quinta-feira (20), Giovanna Pitel mostrou o beijo que rolou entre Aline e Thamiris na última festa do BBB 25 (Globo), na quarta-feira (19).

O que aconteceu

Após a Festa da Líder Eva, a casa foi tomada por um burburinho de um beijo entre Aline e Thamiris. Apesar do público não ter conseguido ver o momento pelas câmeras do pay-per-view, a informação foi repassada por Gracyanne Barbosa.

No banheiro, Gracyanne disse para Vitória Strada que Aline beijou Thamiris. Em seguida, ela avisou: "Thamiris, já contei hein? Porque eu sou fofoqueira. Ainda bem que tinha avisado".

Thamiris expressou estar confusa com a fala, e Gracyanne completou: "Eu falei que a Aline beijou ela? Ela [Thamiris] só recebeu". Thamiris, então, confirmou: "Ah tá. Eu tava sentada no chão".

Mais tarde, a trancista detalhou o beijo para Vitória. "Do nada, a Aline meteu o linguão na minha boca. Do nada... Mona, tá maluca. Ela começou a rir, sentou no chão e morreu o assunto. Não falei nada", disse.

