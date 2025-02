Tunguska: como foi o maior impacto de asteroide registrado pela humanidade

Há mais de 100 anos, a região russa da Sibéria recebia o maior impacto de asteroide na história recente: um meteoro de 65 metros de diâmetro atingiu a região do rio Tunguska, devastando uma área maior que de 2 km².

O que aconteceu

Região devastada foi maior que cidade de São Paulo. Antes mesmo de chegar ao solo, entre cinco e dez quilômetros do chão, a rocha espacial explodiu, gerando um clarão e uma onda de choque devastadora.

Explosão foi de entre 10 e 15 megatons de TNT, cerca de mil vezes mais potente que bomba lançada sobre Hiroshima. "A explosão foi tão intensa que pôde ser detectada por sismógrafos na Ásia e na Europa com intensidade similar à de um terremoto de cinco graus de magnitude", conta o astrofísico Gustavo Rojas, professor da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos).

Janelas quebraram a quilômetros de distância e pessoas foram jogadas no chão. Segundo relatos da época, as pessoas viram uma luz azul "tão brilhante como o Sol" riscando o céu, seguido da explosão, que formou um "pilar de fogo" e deixou o horizonte avermelhado.

Som de explosão foi semelhante a disparo de canhão. Moradores das comunidades nativas afetadas disseram que ficou tão quente que era como se "suas camisetas estivessem pegando fogo". Nas noites que seguiram, o céu pareceu mais claro — o que permitiu a tomada de fotografias noturnas famosas até hoje.

Todas as árvores próximas ao local da explosão foram derrubadas. O impacto formou um círculo com as copas voltadas para o lado de fora. Outras árvores mais distantes do epicentro perderam seus galhos e foram queimadas, mas permaneceram de pé. Segundo a Sociedade Americana de Física, o mesmo aconteceu com árvores em Hiroshima em 1945, depois que a cidade japonesa foi atingida por uma bomba nuclear.

Primeira expedição só chegou a local de queda 19 anos depois. "Como tudo ocorreu paralelamente a Primeira Guerra Mundial, a expedição só chegou ao local em 1927", diz Rojas. O geólogo russo Leonid Kulik conseguiu convencer o governo soviético a pagar uma viagem para resgatar o ferro que veio com o meteoro.

Pântanos de Tunguska, ao redor da área onde o asteroide caiu Imagem: Wikimedia Commons

Poucas expedições foram realizadas até epicentro do impacto. No local, não foi encontrada nenhuma cratera e nem mesmo fragmentos do asteroide, o que levou muitos a duvidarem da explosão, que hoje é consenso na comunidade científica.

Nativos acreditaram que meteoro era punição de deusa por disputas internas. Os evenques, nativos da Sibéria e do norte da Ásia, acreditaram que a deusa do trovão, Agda, era responsável pela explosão. Eles tornaram o epicentro uma área sagrada e a guardaram de estrangeiros, o que também dificultou a realização de mais expedições.

Cometa ou asteroide? Cientistas britânicos propuseram que o corpo que causou o evento de Tunguska era um cometa — hipótese suportada pelo brilho no céu após a explosão e a existência de gelo em camadas profundas do solo. Entretanto, um estudo publicado em 2001 apontou que havia 83% do objeto ter partido de um cinturão de asteroides e se comportava como um.

Ninguém morreu, mas queda poderia ter sido catástrofe. A explosão se deu em área muito isolada na Sibéria, onde os povoados são poucos. Apesar disso, estima-se que animais próximos ao centro da explosão foram dizimados.

Fragmento de meteorito que foi retirado de um lago e exposto no museu de Tcheliabinsk, na Rússia Imagem: Andrey Tkachenko/Reuters

Caso semelhante aconteceu também na Rússia, em 2013. A explosão de um meteoro na cidade de Cheliabinsk deixou mais de 1,2 mil pessoas feridas e foi o maior impacto de um corpo celeste na Terra desde o evento de Tunguska. Ondas de choque destruíram janelas e telhados, e prédios tiveram de ser evacuados.

*Com matéria publicada em 22/06/2018