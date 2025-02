Tony Ramos revela detalhes de 'Dona de Mim': 'Sabor de novela tradicional'

Tony Ramos já começou a gravar a próxima novela das 7, "Dona de Mim", que estreia no final de abril. A Splash, o ator conta o que podemos esperar o folhetim.

O público pode esperar uma linda novela, com uma história envolvente e um sabor de novela tradicional. O ambiente espetacular das gravações irá saltar aos olhos quando for para a tela. Estamos fazendo uma novela com muito carinho e dedicação, e isso será transmitido para o público. Tony Ramos

Quem é Abel, personagem de Tony

Tony Ramos dá vida a Abel Boaz, dono da tradicional marca de lingerie de fabricação própria, sediada em São Cristóvão. Personagem é importante para a narrativa da história, pois a protagonista Leona (Clara Moneke) se torna babá de sua filha.

Abel é um homem com alma de poeta, sempre admirou as artes, a música erudita e o jazz. Ele sempre esteve ligado à cultura por tradição familiar, mas se vê impelido a comandar as empresas do pai, já que foi escolhido para isso. Apesar de não ter muita vocação para os negócios, ele resolve atender ao pedido do pai e assume a empresa, se frustrando por não poder seguir uma atividade artística, como escritor. Ele é um homem de poucas palavras, mas gosta de citar poemas, muitas vezes respondendo com trechos poéticos de forma humorada e tranquila. Tony Ramos

A Splash, o ator detalha como é a relação dele, o patriarca da família Boaz, com a mãe, filhos e esposa. "Como patriarca da família Boaz, Abel é a terceira geração, vindo do avô e do pai. A relação com a mãe é ótima, e com os filhos também. Ele ficou viúvo de sua primeira esposa, com quem tinha um casamento muito aberto, feliz e sem preconceitos. Agora, com seu irmão Jaques, vivido por Marcelo Novaes, a relação é complicada. Jaques sempre achou que deveria ser o presidente da empresa por ser economista e ter formação na área. Esse ciúme corroeu a amizade entre eles, resultando em discussões homéricas, especialmente longe da mãe".

Abel e seu irmão, Jaques, vivem uma disputa pela direção da fábrica. "Desde crianças, Abel e Jaques nunca se deram muito bem, e na idade adulta começaram a se agredir verbalmente. Essa relação prejudicada afeta os negócios e o dia a dia. Na frente da mãe, mantêm uma certa polidez, mas longe dela, as discussões são intensas".

Abel registrou Sofia (Elis Cabral) como sua filha quando ela era ainda bebê, após a cobrança de uma dívida de vida que tinha com uma ex-funcionária da fábrica. A mãe da criança morreu logo após entregá-la para o magnata. "Quando Ellen pede para que Abel registre Sofia como sua filha, ele reage inicialmente com hesitação, mas depois entende que precisa cumprir uma promessa que fez a Ellen. O que o faz registrar a criança é o reconhecimento pelo que Ellen fez por ele, além de perceber que algo grave está acontecendo com ela".

Tony Ramos em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Gravações a todo vapor

Tony Ramos se divide entre as gravações da novela no Rio de Janeiro e a peça "O Que Só Sabemos Juntos", com Denise Fraga, em São Paulo. "As gravações estão fluindo muito bem e estão sendo uma delícia. Falo com vocês direto do aeroporto, pois estou viajando para fazer minha peça com a Denise Fraga pelo Brasil. O ambiente das gravações é espetacular, e espero que continue assim"

O ator também elogia o trabalho da autora, Rosane Svartman, e do diretor artístico, Allan Fiterman. "Allan é um diretor extremamente dedicado e preparado, com uma liderança natural. Ele consegue trazer uma energia de alegria para o trabalho, tornando o ambiente leve e festivo, apesar do trabalho árduo. É um prazer enorme trabalhar com ele. Já a Rosane é uma autora moderna e atenta ao cotidiano das famílias. Ela promove uma discussão saudável sobre o comportamento humano e as relações familiares, com um ecumenismo nas religiões que é muito bonito".