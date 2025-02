The Town Card começa a ser vendido e garante ingresso para qualquer dia

Se você tem planos para curtir o festival The Town, em São Paulo, chegou a hora de dar o primeiro passo. As vendas do The Town Card começam nesta quinta (20), às 19h, no site da Ticketmaster Brasil. O "card" equivale a um ingresso de gramado e permite que você escolha a data que quer ir depois, garantindo acesso ao festival antes mesmo da divulgação completa do lineup.

O que vai rolar

O The Town acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O lineup já inclui nomes como Green Day, Mariah Carey, Katy Perry, Iggy Pop, Kamasi Washington, Jacob Collier e Snarky Puppy, entre outros, distribuídos em diferentes palcos ao longo dos dias.

O The Town Card custa R$ 895 (inteira) ou R$ 447,50 (meia-entrada), sem taxa de conveniência. Ele pode ser pago via PIX ou cartão de crédito (parcelamento em até 6x, ou 8x para clientes Itaú).

Cada CPF pode comprar até 4 cards, com apenas 1 meia-entrada permitida. O evento é para maiores de 16 anos, mas menores podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.