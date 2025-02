Thamiris volta a citar beijo que recebeu de sister: 'Bateu a sapatão nela'

Thamiris voltou a citar o suposto beijo que teria recebido de Aline na festa desta quarta-feira (19) do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Thamiris diz que estava "muito louca" na festa e tem medo de ser interpretada de forma errada. "Já tive uma briga [com Diogo Almeida]. Por falar que ele não trata ela bem... Aí acontece tudo o que acontece. Aí justamente eu sou a pessoa com quem acontece. Para não falar que foi de propósito", disse.

Segundo a sister, não é a primeira vez que Aline brinca de se aproximar dela, mas dessa vez o beijo aconteceu. "Senti a língua, senti tudo", disse. "Eu não estava flertando com ela, não tava nada".

Ela ainda disse achar Aline "muito bonita", e até se questionou se a sister era bissexual no início do programa.

Agora o Brasil todo sabe. Que que deu na cabeça dela que ela bateu a sapatão na festa? Mano ela botou a língua mesmo Thamiris

Gracyanne aconselhou a amiga a conversar com Aline, e afirmou que a sister parecia querer "mais". "Acho que ela queria depois continuar, porque ela ficou me perguntando se era pra dar outro", afirmou.

