Rolou ou não? Saiba o que Aline e Thamiris falaram sobre beijo delas no BBB

Após a Festa da Líder Eva no BBB 25 (Globo), a casa foi tomada por um burburinho de um beijo entre Aline e Thamiris. Apesar do público não ter conseguido ver o momento pelas câmeras do pay-per-view, a informação foi repassada por Gracyanne Barbosa.

Rolou ou não rolou?

Imagem: Reprodução/Globoplay

No banheiro, Gracyanne disse para Vitória Strada que Aline beijou Thamiris. Em seguida, ela avisou: "Thamiris, já contei hein? Porque eu sou fofoqueira. Ainda bem que tinha avisado".

Thamiris expressou estar confusa com a fala, e Gracyanne completou: "Eu falei que a Aline beijou ela? Ela [Thamiris] só recebeu". Thamiris, então, confirmou: "Ah tá. Eu tava sentada no chão".

Mais tarde, a trancista detalhou o beijo para Vitória. "Do nada, a Aline meteu o linguão na minha boca. Do nada... Mona, tá maluca. Ela começou a rir, sentou no chão e morreu o assunto. Não falei nada", disse.

Receios

Imagem: Reprodução/Globoplay

No início da tarde, Thamiris voltou a comentar o beijo com Gracyanne. Ela disse que estava "muito louca" na festa e tem medo de ser interpretada de forma errada. "Já tive uma briga [com Diogo Almeida]. Por falar que ele não trata ela bem... Aí acontece tudo o que acontece. Aí justamente eu sou a pessoa com quem acontece. Para não falar que foi de propósito".

Segundo a sister, não é a primeira vez que Aline brinca de se aproximar dela, mas dessa vez o beijo aconteceu. "Senti a língua, senti tudo", disse. "Eu não estava flertando com ela, não tava [fazendo] nada".

Surpresa

Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne contou para Aline sobre o beijo, e a baiana se mostrou surpresa. Aline riu e, em seguida, foi perguntar para Vinícius se ela realmente havia dado um beijo na sister. "Você queria", respondeu Vinícius.

Ao ouvir outros brothers confirmando a situação, Aline teve uma crise de riso. Em seguida, Thamiris apareceu e Aline correu para abraçá-la. "Gente, tô passada", disse a policial. "Aline veio com tudo, ela me queria muito. Enfiou a língua na minha boca", brincou a trancista.

Trisal?

Imagem: Reprodução/Globoplay

Thamiris contou a novidade para Maike, que ficou incrédulo. Segundo a sister, o beijo aconteceu de forma totalmente inesperada para ela.

Thamiris: "Eu não tomei um beijão da Aline?".

Maike: "É nada!".

Thamiris: "Depois que o Diogo sai, ela entra atrás do bar e enfia a língua na minha boca".

Maike: "Sério? Então foram três que beijaram ontem: você, ela e o Diogo. Mas do nada?".

Thamiris: "É, mas não foi assim [imita beijo longo e apaixonado]. Porque eu, na hora...".

Maike: "Não esticou [o beijo]?".

Thamiris: Não. Mas a Gra[cyanne] falou que ela ficou assim: 'Quer que eu beije de novo?'".

Maike: "Será que temos um trisal?".

O último a saber?

Imagem: Reprodução/Globoplay

Aline também contou sobre o beijo para Diogo. Aos risos, ela detalhou o episódio, enquanto Thamiris, que presenciava a cena, se mostrava constrangida.

Aline: "Eu meti a língua dentro da boca de mona [Thamiris]".

Diogo: "Por quê, gente?".

Thamiris: "Foi ela! Você viu como eu estava lá [na festa]".

Diogo: "Vi. Ela quis fazer respiração boca a boca? Achou que ia ajudar?".

Aline: "Eu vi que ela estava sentada e fiz assim [vai pra cima]".

Diogo: "Ai, ai!".

