Repescagem? Só duas pessoas merecem voltar ao BBB 25, diz Chico Barney

A repescagem no BBB 25 é uma péssima ideia, e apenas duas pessoas mereceriam voltar ao jogo, afirmou Chico Barney no Central Splash desta quinta-feira (20).



Ninguém do elenco que entrou no programa merece voltar, mas tem duas pessoas que merecem. Duas pessoas menosprezadas pelo povo brasileiro e que não foram levadas a sério. E, com isso, deram espaço até para o genro e para a Delma entrarem. Não deveriam ter entrado.

A mãe e a filha, que estiveram aqui conosco (...) Paula e Nicole têm que entrar. Na minha humilde opinião: a solução para o BBB é Paula e Nicole. E isso já poderia ter resolvido antes.

Chico Barney

Paula e Nicole disputaram juntas pela última vaga no grupo Pipoca no BBB 25. Além delas, concorriam Cléber e Joseane (filho e mãe) e Guilherme e Joselma (genro e sogra), que foi a dupla escolhida pelo público.

Para o colunista do UOL, todos que entraram na casa deveriam ser esquecidos.

Eu já falei aqui algumas vezes. Esse elenco não merece nenhum tipo de reforço positivo. Esse elenco não merece uma nova chance. Tudo que esse elenco merece é o esquecimento.

O casal do Pix, a família circense, a irmã da Gracy, o amigo do fera Maike, o tal do Mateus. Essas pessoas não merecem ocupar um gigabyte do nosso HD.

Que sejam esquecidos e que nunca mais tenham uma chance no BBB. Minha humilde opinião. Não renderam. Não vão render. Nem eles, nem ninguém desse elenco. Para mim, é uma patifaria sequer imaginar que algum deles poderia voltar para o BBB.

Chico Barney

Chico destacou que trazer participantes de outras edições poderia ser uma opção.



Se for uma repescagem com ex-participantes, tivemos Fred Nicácio. Por que não trazer de volta o Fred Nicácio? O Sentinela BBB está especulando até o Fred Nicácio, talvez.

Chico Barney

Saryne: Globo sente falta de repercussão do BBB 25 e provoca com 'spoilers'

A TV Globo sente que o BBB 25 tem repercutido pouco e provoca com 'spoilers', afirmou Bárbara Saryne ao comentar a possibilidade de uma repescagem nesta edição do reality.

A Globo está toda semana mostrando esse livrinho, checando dinâmicas, mais com a intenção que a gente repercuta, que a gente fale, que a gente opine. Eles estão sentindo falta de repercussão esse ano.

Nem sabem se vai ter [a dinâmica] ou não. Só coloca lá para esse povo ficar falando da gente. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim.

Bárbara Saryne

