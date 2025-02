Rapper Oruam é detido durante blitz em área nobre do Rio de Janeiro

O rapper Oruam, 23, foi detido, nesta quinta-feira (20), na Barra da Tijuca, área nobre da zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Oruam foi preso durante uma blitz. O rapper teria dado um "cavalo de pau" na rua com o carro que dirigia. Segundo informações da Polícia Militar do Rio, ele teria feito a manobra para, supostamente, fugir de uma abordagem de agentes.

Rapper foi encaminhado para a 16º Delegacia de Polícia Civil do Rio. De acordo com a PCRJ, Oruam foi autuado em flagrante por direção perigosa. Ele teve o direito de pagar fiança para ser solto, mas o valor não foi divulgado. Splash questionou a assessoria do rapper se ele já pagou fiança e se deixou a cadeia, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.

Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que ele é detido e colocado dentro de uma viatura da PM. Várias pessoas se aglomeraram ao redor da viatura e dos policiais no momento da detenção e os agentes precisam usar spray para afastar as pessoas e liberar espaço.



Gesto obsceno nas redes sociais. Cerca de uma hora antes de ser detido, Oruam compartilhou foto em que mostra o dedo do meio nos stories de seu perfil no Instagram. Ele usa a mesma roupa do momento em que foi detido.

O artista é filho do traficante Marcinho VP e se tornou alvo de um projeto de lei que ficou conhecido como "lei anti-Oruam". O projeto, de autoria de vereadores de São Paulo, pretende proibir que o Executivo municipal contrate shows, artistas e eventos abertos ao público que envolvam, no decorrer da apresentação, expressões de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas.

Quem é Oruam

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido artisticamente como Oruam, nasceu em 2001, no Rio de Janeiro. Ele é um dos principais nomes do trap nacional e acumula mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e suas músicas são relacionadas ao cotidiano de guetos e comunidades.

Oruam começou a se destacar no cenário do trap em 2021, quando lançou a música "Invejoso", ao lado de Chefin, Jhowzin e Raffé. A faixa viralizou nas plataformas digitais e abriu caminho para sua consolidação no gênero. No ano seguinte, ele participou de "Poesia Acústica 13", um dos projetos mais influentes do rap nacional, e, em 2023, esteve no álbum "VILÃ", de Ludmilla, na faixa "Malvadona".

O sucesso levou Oruam a assinar contrato com a gravadora Mainstreet Records, criada por Orochi, e a colaborar com grandes nomes do trap e do funk, como MC Ryan SP, MC Daniel e Xamã. Seu repertório inclui hits como: "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", "Terra Prometida", que ganhou uma versão especial com João Gomes, "Rolê na Favela de Nave" e "Para de Mentir".

Oruam é filho de Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho e preso desde 1996. O rapper nunca conviveu com o pai, mas já declarou publicamente sua admiração por ele. No Lollapalooza 2024, subiu ao palco usando uma camisa com a imagem do traficante e pediu sua liberdade. Além disso, ele tatuou o rosto do pai no peito e também o de Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, na barriga.

Oruam também se destaca pelo estilo de vida ostentador, compartilhando imagens de carros de luxo e mansões. Ele já foi visto com um veículo avaliado em R$ 2,6 milhões e costuma exibir sua rotina extravagante nas redes sociais.