Proibida pelo marido? Atriz de 'História de Amor' ficou 30 anos sem atuar

Marly Bueno, a Rafaela Moretti de "História de Amor" (1995), começou a carreira na TV em 1950, mas dez anos depois se casou e abandonou a dramaturgia por três décadas.

Começo promissor e hiato na carreira

A estreia de Marly Bueno aconteceu como garota-propaganda da TV Tupi. Ela manteve a função entre 1950 e 1952, sendo uma das mulheres precursoras no segmento.

Em 1953, começou a atuar e fez praticamente um trabalho por ano por uma década. Entre 1960 e 1961 esteve no elenco do famoso seriado "Alô, Doçura", protagonizado pelo casal na época Eva Wilma e John Herbert. Foi, de certo modo, sua primeira despedida da TV.

A atriz Marly Bueno posa para foto com Rubens de Falco (1954) Imagem: Reprodução

Marly Bueno se casou com o roteirista e escritor Hilton Marques, em 1963, e não atuou enquanto esteve casada. Com ele, a atriz teve sua única filha, a figurinista Patrícia D'Angelo. Não há registros, em fotos, de Marly e Hilton juntos.

O hiato na carreira de atriz de TV durou exatos 30 anos. O único trabalho artístico que manteve no período em que esteve casada foi o de apresentadora do Miss Brasil. Em entrevista à TV UniverCidade, Marly ressaltou que "a vida estava muito chata" e por isso, após o nascimento da filha, foi trabalhar em uma empresa de cosméticos.

Hilton Marques, 86, é reconhecido por ter sido redator de atrações lideradas por Jô Soares (1938-2022). Inicialmente, enquanto marido de Marly Bueno, criou e escreveu os programas Planeta dos Homens (de 1976 a 1980) e Viva o Gordo (de 1981 a 1987).

A atriz Marly Bueno em diversas épocas Imagem: Reprodução

Já separado da atriz, Marques trabalhou com Jô Soares no SBT e na Globo. Em 1988, ele se transferiu para o SBT ao lado de Jô Soares e Max Nunes. Na emissora de Silvio Santos (1930-2024), escreveu para o Veja o Gordo e Jô Soares Onze e Meia. Foi também roteirista e consultor do Programa do Jô, na Globo, até o encerramento da atração.

Retorno às novelas

Marly Bueno retomou o ofício de atriz três anos após se separar de Hilton Marques. A artista recebeu um convite do diretor Herval Rossano para compor o elenco de minissérie "O Portador" (Globo), em 1991.

Eu fiquei sem atuar na televisão e depois que eu me separei resolvi voltar, foi ótimo. Num jantar eu me encontrei com pessoas que me convidaram para fazer "O Portador". Foi uma volta lenta... Marly Bueno, em entrevista à TV UniverCidade

No mesmo ano, esteve na novela "Felicidade", de Manoel Carlos. "Ela tem um ótimo astral, é generosa com os companheiros. Quando a chamei para "Felicidade", já sabia que me apaixonaria por seu trabalho. Marly sabe dizer um texto, entende o que eu quero. É um presente para o autor", disse Manoel Carlos, 91, à revista IstoÉ Gente, em 2003.

Marly Bueno em 'Laços de Família' (2000), uma das novelas de Manoel Carlos em que atuou Imagem: Jorge Baumann/Globo

Após sua "reestreia" na TV, ela engatou uma série de projetos como atriz. Fez "Quatro por Quatro" (1994), antecessora de "História de Amor", "Laços de Família" (2000), "Coração de Estudante" (2002), "Mulheres Apaixonadas" (2003), "Um Só Coração" (2004) e "Páginas da Vida" (2006).

Os últimos trabalhos de Marly Bueno foram "Poder Paralelo" (2009) e "Rei Davi" (2012), na Record. A minissérie bíblica ainda estava sendo gravada quando a veterana precisou ser internada às pressas.

Marly Bueno em "Páginas da Vida" e em "Rei Davi" Imagem: Reprodução/Globo e Record

Doença e morte de Marly Bueno

Em março de 2012, Marly Bueno sofreu complicações após uma cirurgia emergencial no intestino. A atriz, que estava no ar na minissérie "Rei Davi", ficou duas semanas internada no Copa D'Or, no Rio de Janeiro, com um quadro de peritonite (intensa inflamação abdominal de causa infecciosa).

A atriz morreu por conta de uma disfunção de múltiplos órgãos durante a internação, aos 78 anos. De acordo com o boletim médico oficial, ela apresentou mau funcionamento cardiovascular, respiratório e renal, ocasionando a morte.