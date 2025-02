Preta Gil agradece apoio de novo affair, O Kannalha: 'Com seu incentivo'

O Kannalha, 27, compartilhou um vídeo de Preta Gil, 50, exercitando-se em casa.

O que aconteceu

As imagens parecem ter sido gravadas na cozinha da casa de Preta, com o acompanhamento de uma preparadora física. "Cada dia mais forte. Tá pago!", escreveu o cantor, na legenda da publicação.

A cantora compartilhou o post e agradeceu o apoio do amado. "Com seu incentivo, foi melhor", derreteu-se a filha de Gilberto Gil, 82.

Preta e O Kannalha vêm cultivando uma relação sem rótulos desde o ano passado. Ela confirmou o affair com o cantor na última terça (18), ao publicar nas redes sociais uma foto dele, com a frase: "Foi assim que esqueci meu ex".