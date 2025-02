Pontada na cabeça: briga com Robson amaldiçoa Hugo em 'Mania de Você'

No capítulo desta quinta-feira (20) de "Mania de Você" (Globo), Hugo discute com Robson e sente uma pontada na cabeça. Isso é mais um indício de que o marido de Diana está com a saúde comprometida.

Porém, o problema de Hugo não deve ser algo que lhe custará a vida. Em breve, Robson deve falsificar os resultados para mostrar que o ex-chefe sofre com uma doença grave.

Hugo (Danilo Grangheia) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Mércia ameaça divulgar o pendrive que incrimina Mavi. Fátima escuta a conversa entre Ísis e Leidi, e vê que a nora de Berta está sendo chantageada. Mavi se sente traído por Mércia. Cristiano fica intrigado com a relação de Michele e Daniel.

Fátima conta a Berta que Leidi esteve na mansão pedindo dinheiro a Ísis, e sentiu que havia uma ameaça velada. Luma diz a Mavi que eles precisam descobrir quem está por trás do grupo Eyer. Mavi procura Viola para conversar e pedir o perdão da chef. Viola diz a Mavi que só acredita nele se ele assumir para a polícia que matou Molina.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.