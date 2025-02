Paolla Oliveira e Diogo Nogueira aproveitam dia de sol no Rio

Paolla Oliveira, 42, e Diogo Nogueira, 42, foram flagrados nesta quinta-feira (20) curtindo o dia de sol.

O que aconteceu

A atriz e o cantor foram vistos na praia do Leme, Rio de Janeiro (RJ). Não é a primeira vez no ano que o casal dá uma escapulida da rotina para aproveitar um dia no mar.

O casal aproveita o calor para consumir bebidas geladas. A sacola grande com logo do Zé Delivery ao lado das cangas de praia se destaca nas fotos.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira na praia do Leme Imagem: Victor Chapetta/Agnews

Paolla usa um maiô amarelo com decote na cintura e óculos de lentes amarelas combinando. Diogo veste uma regata branca e bermuda.

Nas imagens, o cantor pega um cubo de gelo da sacola e passa em Paolla para aliviar o calor. O casal está junto desde 2021.