Oruam é solto após prisão por direção perigosa; 'Vou responder com música', diz rapper

O rapper Oruam foi solto nesta quinta-feira, 20, após ser autuado em flagrante por direção perigosa. O programa Tá Na Hora Rio, do SBT, transmitiu a saída do músico da delegacia. Oruam havia sido preso no Rio de Janeiro no mesmo dia.

Pouco depois, o rapper publicou uma mensagem nos stories do Instagram. "Vou responder com música", disse. "Eu não aguento mais todo mundo falando de mim. Minha mente está uma confusão."

De acordo com a 16ª DP (Barra da Tijuca), o rapper foi encaminhado por policiais militares à delegacia. Ainda conforme a polícia, foi arbitrada fiança.

Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, de 23 anos, é filho de um dos líderes do Comando Vermelho, o Marcinho VP, preso desde 1996. Os dois nunca conviveram fora da prisão, de onde o líder continua a comandar a facção.

Recentemente, o rapper teve o nome associado a um projeto de lei que proíbe ao poder público a contratação de shows de artistas que façam apologia ao crime e ao uso de drogas.

A iniciativa da vereadora Amanda Vettorazzo (União Brasil) em São Paulo se espalhou pelo Brasil e, segundo a parlamentar ligada ao Movimento Brasil Livre (MBL), propostas similares foram protocoladas em mais de 80 cidades brasileiras, sendo 18 capitais. Saiba mais sobre o rapper aqui.