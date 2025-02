Noiva de Oruam e Orochi vão à delegacia onde rapper está detido

De Splash, no Rio

Fernanda Valença, noiva de Oruam, e o rapper Orochi foram à delegacia onde o filho de Marcinho VP está detido no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A estudante de medicina foi clicada dentro da 16ª Delegacia de Polícia Civil, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela foi pedida em casamento pelo artista em junho de 2024, durante uma viagem do casal a Paris, na França. Estão juntos há mais de cinco anos.

O rapper Orochi, na sequência, também foi clicado por fotógrafos chegando à delegacia em um carro de luxo. Em conversa com a imprensa, ele expressou a vontade de ajudar a pagar a fiança do amigo, segundo relato de fotógrafos no local.

Além da noiva e de Orochi, fãs também foram até a delegacia para pedir a soltura do rapper. Eles levaram cartazes de protesto.

Fernanda Valença, noiva de Oruam, em delegacia onde rapper está detido Imagem: Dilson Silva/AgNews

Rapper Orochi chega à delegacia onde Oruam está detido Imagem: Dilson Silva/AgNews

Fãs de Oruam pedem soluta de rapper em delegacia Imagem: Dilson Silva/AgNews

Oruam é detido

O rapper foi detido durante uma blitz, nesta quinta-feira (20), na Barra da Tijuca, área nobre da zona oeste do Rio de Janeiro. Ele teria dado um "cavalo de pau" na rua com o carro que dirigia. Segundo informações da Polícia Militar do Rio, ele teria feito a manobra para, supostamente, fugir de uma abordagem de agentes.

Rapper foi encaminhado para a 16º Delegacia de Polícia Civil do Rio. De acordo com a PCRJ, Oruam foi autuado em flagrante por direção perigosa. Ele teve o direito de pagar fiança para ser solto, mas o valor não foi divulgado. Splash questionou a assessoria do rapper se ele já pagou fiança e se deixou a cadeia, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.

Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que ele é detido e colocado dentro de uma viatura da PM. Várias pessoas se aglomeraram ao redor da viatura e dos policiais no momento da detenção e os agentes precisam usar spray para afastar as pessoas e liberar espaço.

Veja vídeo aqui

Gesto obsceno nas redes sociais. Cerca de uma hora antes de ser detido, Oruam compartilhou foto em que mostra o dedo do meio nos stories de seu perfil no Instagram. Ele usa a mesma roupa do momento em que foi detido.

O artista é filho do traficante Marcinho VP e se tornou alvo de um projeto de lei que ficou conhecido como "lei anti-Oruam". O projeto, de autoria de vereadores de São Paulo, pretende proibir que o Executivo municipal contrate shows, artistas e eventos abertos ao público que envolvam, no decorrer da apresentação, expressões de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas.