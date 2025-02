Nicolas Cage e filho são processados por ex-mulher do ator; entenda o caso

Nicolas Cage, 61, e o filho Weston Cage, 34, estão sendo processados por Christina Fulton, 57, ex-mulher do ator e mãe do rapaz.

O que aconteceu

Atriz e modelo, Christina entrou com uma ação no Tribunal Superior da Califórnia (EUA), contra Nicolas nesta última quarta-feira (19). As informações são da revista People.

A ex-mulher de Nicolas Cage alega que o artista "ignorou as preocupações com a saúde mental" do filho. Ela ainda afirma que ele teria incentivado o comportamento agressivo de Weston.

Já seu filho, ela processa por agressão, imposição intencional de sofrimento emocional e imposição negligente de sofrimento emocional. Sem que o valor da indenização seja especificado, Fulton pede que os custos relacionados ao caso sejam ressarcidos.

No ano passado, o rapaz foi detido em Los Angeles após agredir a própria mãe. Em documentos obtidos pela revista norte-americana, é detalhado que a agressão ocorreu no dia 28 de abril de 2024, após uma discussão entre Christina e o filho.

Meses depois, me julho, Weston foi preso sob acusação de agressão com arma mortal, sendo posteriormente liberado sob fiança. Na época, Christina já ressaltava a necessidade de um tratamento para o herdeiro.

Nos documentos, a atriz afirma que Nicolas tinha conhecimento das crises, mas nunca tomou nenhuma atitude para intervir e impedir que outras pessoas fossem vítima dos ator violentos do filho. "Weston tem um longo histórico de transtornos mentais e psicológicos, além de um histórico de agressões violentas, espancamentos e danos a várias pessoas".

Christina Fulton ainda acusa o ator de ser o responsável por libertar Weston da prisão diversas vezes, além de incentivar o consumo de álcool, mesmo sabendo do histórico do filho. "Nicolas sabia ou deveria saber que Weston representava um perigo sério e iminente para outras pessoas, incluindo a requerente, com base em seu histórico documentado de agressões violentas, abuso de substâncias e instabilidade mental", afirma no documento.

A atriz teve um breve relacionamento com Nicolas Cage entre o final da década de 1980 e o início de 1990. Foi em dezembro deste ano que Weston Cage nasceu. Pouco depois os artistas se separaram.