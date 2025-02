Maike fica surpreso ao saber de beijo de sisters no BBB: 'Temos um trisal?'

Maike ficou chocado ao ser informado sobre o beijo que aconteceu entre Thamiris e Aline na Festa da Líder Eva no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na cozinha, Maike estava se servindo para almoçar enquanto conversava com Thamiris, que o contou sobre a novidade. A sister disse que recebeu um "beijão" da policial, e Maike especulou um possível trisal entre as duas e Diogo.

Thamiris: "Eu não tomei um beijão da Aline?".

Maike: "É nada!".

Thamiris: "Depois que o Diogo sai, ela entra atrás do bar e enfia a língua na minha boca".

Maike: "Enfiou a língua?".

Thamiris: "Sim. E eu queria muito ver essa cena, porque eu estava com aquele óculos de coração assim, no chão".

Maike: "Sério? Então foram três que beijaram ontem: você, ela e o Diogo. Mas do nada?".

Thamiris: "É, mas não foi assim [imita beijo longo e apaixonado]. Porque eu, na hora...".

Maike: "Não esticou [o beijo]?".

Thamiris: Não. Mas a Gra[cyanne] falou que ela ficou assim: 'Quer que eu beije de novo?'".

Maike: "Temos um trisal? Será que temos um trisal?"

