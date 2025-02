Pé machucado, investidas e conselhos: como foi a Festa do Líder de Eva?

A Festa do Líder de Eva agitou a casa do BB 25 na madrugada desta quinta-feira (20). Com direito a momentos de emoção, conselhos sinceros e até um clima de romance, a celebração deu o que falar. O Splash separou os principais acontecimentos.

Do "Barrados no Baile" direto para a festa

Vitória Strada, que havia sido colocada no quarto Barrados no Baile por Eva, conseguiu se libertar após concluir um quebra-cabeça de 300 peças. A sister levou pouco mais de duas horas para finalizar a dinâmica e garantir seu lugar na festa. E ela fez isso em grande estilo: entrou pelo palco, surpreendendo os brothers.

Memórias de infância ajudaram na dinâmica

Ao chegar à festa, Vitória compartilhou com os colegas a estratégia que usou para montar o quebra-cabeça: uma memória de infância. Ela contou que, durante as visitas à casa da avó, via a matriarca passar meses montando um quebra-cabeças de 2.000 peças. "Fiquei com isso na cabeça e fui por partes", explicou.

Eva preocupada

Eva chegou a perguntar se Vitória estava chateada por ter sido vetada da festa, mas a sister garantiu que não havia ressentimentos.

Vinicius cortou o álcool de Aline

Um momento divertido da noite foi quando Vinicius impediu Aline de preparar outro drink. "Já caiu duas vezes. Eu não tô louco pra deixar você caindo de novo", disse ele. Mesmo com os apelos de Aline, Vinicius manteve a postura: "Cê tá calibrada já, amor. Querida, tá calibrada!", disse o brother que é amigo pessoal da sister.

Machucou o pé na festa

Aline se machucou durante a Festa do Líder após levar alguns tombos na pista de dança. No fim das comemorações, a sister precisou ir ao confessionário para receber atendimento médico e saiu mancando.

Diogo criticou Vinicius por não ter ajudado a amiga, especialmente quando ele sugeriu que Renata a acompanhasse até o atendimento. "Por quê? Não faz sentido!", reclamou o ator.

Conselhos de Dona Vilma

Sempre atenta, Vilma aproveitou a festa para aconselhar João Gabriel sobre sua aproximação com Thamiris. "Eu tava vendo que ela vai atacar e eu falei: 'Caraca, o João vai cair, cara.'" Ela ainda comparou a situação com o relacionamento entre Diogo e Aline. "Vai se envolver, vai se perder. Você se perde."

Tentativas de Maike

Como já virou tradição nas festas, Maike não perdeu tempo e continuou investindo em Renata. Em um momento de conversa, enquanto ela comentava que ele a conhecia pouco, Maike foi direto: "Mas eu vou conhecer mais. Num vou?" Renata sorriu e respondeu: "Vai." O brother não hesitou: "Eu quero."