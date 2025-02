Luiza Ambiel grava conteúdo com ex de Urach: 'Me deu trabalho'

Luiza Ambiel, 52, gravou conteúdo adulto com Kylian Cria, 20, ator pornô ex-namorado de Andressa Urach, 37.

O que aconteceu

Kylian Cria, como Cassiano França é conhecido, foi quem anunciou colaboração entre os dois. Ele terminou namoro com Andressa Urach no início do mês.

O ator pornô divulgou vídeo ao lado de Luiza Ambiel nesta quarta-feira (19): 'E a gravação de hoje é com essa maravilhosa aqui", falou ele, marcando o perfil de Ambiel.

A ex-banheira do Gugu e ex-A Fazenda retribuiu o elogio e a performance do rapaz 32 anos mais jovem: "Eu digo o mesmo. Esse menino me deu trabalho, fez coisas que eu...", falou Ambiel, sendo interrompida por uma gargalhada de Kylian.

Ao som de Sérgio Reis com a música "Panela Velha", Kylian postou foto com Ambiel e escreveu: "Me deu um chá hahaha".