Lisa do Blackpink brilha solo, com colaborações de peso e em série da MAX

A carreira de Lalisa Manoban, a Lisa do BLACKPINK, sempre foi promissora, mas no último ano deu uma guinada com o fim do contrato individual que ela tinha com a YG.

A cantora tailandesa abriu sua própria empresa, a LLOUD. Agora CEO, Lisa redirecionou sua carreira solo, que já era sucesso com "Money" e "Lalisa". Na nova casa, com mais investimento e liberdade artística, ela se reinventou.

Depois do seu lançamento como solista em 2021, Lisa se aventurou em performances pelo mundo. Em 2023, ela fez cinco performances para a famosa casa de shows parisiense Crazy Horse, conhecida casa de eventos francesa.

Com o fim do contrato individual com a YG em 2024, Lisa se tornou, além de rapper, dançarina e modelo, também empresária. Em junho ela lançou seu primeiro single na LLOUD: "Rockstar". O MV foi filmado na Tailândia e homenageia o país e sua cultura.

Em seguida, Lisa lançou outros dois singles. "New Woman", colaboração com a cantora espanhola Rosalía, e "Moonlit Floor (Kiss Me)", balada que sampleou uma parte da famosa canção dos anos 90, "Kiss Me", do grupo norte-americano Sixpence None Richer.

Se na época de YG os lançamentos solo não tiveram muita promoção, na era LLOUD ela veio com força. Lisa foi headliner do Global Citizen Festival, em setembro de 2024. No mês seguinte, se apresentou no Fashion Show da Victoria's Secret.

O primeiro disco solo na empresa nova, "Alter Ego", será lançado no próximo dia 28 de fevereiro e contará com diversas "personalidades" da rapper. Os cinco alter egos dela já foram apresentados e têm nome: Roxi, Kiki, Vixi, Sunni e Speedi. Cada uma delas tem sua própria capa e versão do disco.

O álbum terá doze faixas. Estão inclusas as já lançadas "Rockstar", "Moonlit Floor", "New Woman" e a última colaboração de peso que Lisa fez com as cantoras Doja Cat e Raye em "Born Again".

Além de investir na carreira solo e contar com nomes de sucesso nas suas colaborações, Lisa foi anunciada em julho de 2024 como embaixadora da marca de luxo Louis Vuitton. Ela já trabalhou com várias marcas grandes, como Celine, Bulgari e MAC Cosmetics.

A mais nova conquista na carreira de Lalisa foi debutar como atriz, em 2025, na terceira temporada da série da MAX "White Lotus". Fã da série, quando viu que tinha uma audição que ela se encaixava, nem pensou muito e tentou. A personagem dela é mentora de saúde no resort e se chama Mook.

Com tanto trabalho solo, os fãs de Blackpink se questionam quando o grupo irá retornar. A promessa de nova turnê deixou os blinks felizes e atentos com a possibilidade do grupo finalmente pisar em solo brasileiro, principalmente, com o início do trailer da turnê contendo frases em português.