Gracyanne diz que Aline beijou sister: 'Do nada, meteu o linguão'

Gracyanne Barbosa expôs na madrugada desta quinta-feira (20) que Aline beijou uma das sister no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No banheiro, Gracyanne disse para Vitória Strada que Aline beijou Thamiris.

Em seguida, ela avisou: "Thamiris, já contei hein? Porque eu sou fofoqueira. Ainda bem que tinha avisado", disse.

Thamiris expressou estar confusa com a fala, e Gracyanne completou: "Não, eu falei que a Aline beijou ela… Ela só recebeu", pontuou Gracyanne. "Ah tá. Tava sentada no chão", respondeu Thamiris.

Mais tarde, no Quarto Nordeste, Thamiris disse para Vitória que "Diogo não sabe".

Do nada, a Aline meteu o linguão na minha boca. Do nada... Mona, tá maluca. Ela começou a rir, sentou no chão e morreu o assunto. Não falei nada Thamiris.

O suposto beijo, no entanto, não foi flagrado por nenhum espectador do reality show até então.

