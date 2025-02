Gracyanne Barbosa pede segredo sobre suposto beijo de Aline e Thamiris no 'BBB 25'

O clima de mistério tomou conta do Big Brother Brasil 25 após um suposto beijo entre Thamiris e Aline durante a madrugada. Na manhã desta quinta-feira, 20, Gracyanne Barbosa chamou Vitória Strada para um rápido bate-papo e pediu que a atriz não comentasse com ninguém sobre a situação.

"Não comenta do beijo com ninguém, porque eu acho que a Mona [Thamiris] não gostou", disse Gracyanne. Sem entender de imediato, Vitória questionou: "Do beijo?". Gracyanne então explicou que, na verdade, Thamiris não gostou que os demais participantes ficassem sabendo do ocorrido e que estava refletindo se deveria conversar com Aline sobre o assunto.

O assunto começou ainda na madrugada, quando Gracyanne revelou a Thamiris que já havia contado a fofoca para Vitória. "Thamiris, já contei, hein! Eu sou fofoqueira, ainda bem que eu tinha avisado (...) Eu falei que a Aline beijou ela", disse a musa fitness.

Ainda um pouco confusa, Thamiris ouviu a observação de Vitória: "Ah tá, uma língua se mexe sozinha". Gracyanne então complementou: "Não, mas ela só recebeu".

Mais tarde, no Quarto Nordeste, Thamiris explicou a Vitória que tudo aconteceu próximo à escada do palco durante a Festa da Líder Eva.

"Sem nem um climinha antes?", perguntou a atriz. "Do nada... Mona, tá maluca. Ela começou a rir, sentou no chão e morreu o assunto. Não falei nada (...) Diogo não sabe", afirmou Thamiris.