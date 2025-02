Fofoqueiro, Sidney causa discórdia na vida de Madá em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quinta-feira (20) de "Volta por Cima" (Globo), Sidney conta para Jão que viu Madalena com Matias.

A fofoca do motorista vai causar uma verdadeira discórdia na vida da decoradora de festas.

Enciumado, Jão vai confrontar a ex sobre sua nova relação com Matias. Isso sem levar em conta de que também está criando um relacionamento com Silvia.

Jão (Fabrício Boliveira) e Madá (Jessica Ellen) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Jão fica furioso com Cacá. Marco e Violeta ficam juntos. Miranda mente para explicar a origem dos anabolizantes para Rafa. Madalena e Matias encontram Cida e Sidney. Silvia se preocupa com sua relação com Jão.

Doralice vai à casa de Tereza falar com Osmar. Edson, Rosana e Nando voltam do hospital. Violeta pensa em como contar para Cacá sobre o exame de DNA. Rafa conta para Silvia sobre os anabolizantes de Miranda. Gerson repreende Marco por não ter contado sobre a separação de Violeta e Osmar. Violeta apresenta um novo contrato pré-nupcial a Osmar.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.