Filha de Leonardo viveu relação com ex de Susana Vieira: 'Não era para mim'

Jéssica Beatriz Costa, 30, revelou que está "impossível" arranjar um namorado. A filha do cantor Leonardo justificou a opinião ao compartilhar uma mensagem que recebeu nas redes sociais.

"Ficaria comigo? Vem para Trancoso e me banca, você é cheia de dinheiro mesmo", dizia o pretendente.

Quem é a moça

Ela é fruto do relacionamento do cantor sertanejo com a designer de joias Priscila Beatriz. Jéssica nasceu em 17 de março de 1994.

Filha de Leonardo, que é influenciadora digital, acumula mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. A herdeira compartilha momentos em família, viagens e publis no perfil.

Influenciadora conheceu o pai aos 4 anos e pediu autógrafo após teste de DNA. "Quando conheci ele, lembro do dia. A gente foi fazer teste de DNA e pedi um autógrafo, porque eu era muito fã", disse nas redes sociais.

Jéssica já contou detalhes da relação com a madrasta, a também influenciadora Poliana Rocha. "Eu estava pensando aqui: tem muitas coisas [que admiro], mas a que eu mais admiro é a paz e o domínio próprio que a Poliana tem. É sério, Poliana é surreal, e isso é uma coisa que eu admiro. Vocês não têm noção do tanto, de verdade. Te amo".

Ela viveu um relacionamento com Sandro Pedroso, ex de Susana Vieira, entre 2014 e 2020. "Não foi traição, não foi nada. Ele simplesmente não era o homem para mim, e meu pai estava certo desde o início", declarou a famosa. Eles são pais de Noah, 9.