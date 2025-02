'País e política me desanimaram': como Dan Stulbach superou crise de fé

Dan Stulbach, 55, interpreta o pastor Philip Murdoch em "Fé Para o Impossível". O longa, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (20), é baseado na história de Renee Murdoch. Em 2012, a americana foi atacada por um homem que vivia em situação de rua e ficou entre a vida e a morte.

Diferentemente do personagem, que não deixa transparecer qualquer dúvida quanto à recuperação da esposa, o ator conta que "sempre questionou a fé". Ele lembra como os problemas do Brasil (e do mundo) contribuíram para deixar de acreditar em certas coisas.

Momentos de não acreditar nas coisas, ter sinais do mundo, do país, da política, que me desanimaram muito, ou fizeram com que eu deixasse de acreditar em certas coisas. Mudanças todas que o Brasil teve, e as pessoas radicalizando e se fechando para a conversa e para o diferente.

Dan Stulbach, em entrevista a Splash

Produção é baseada na história de Renee Murdoch Imagem: Stella de Carvalho/Divulgação

A experiência de atuar na produção trouxe novos ângulos ao artista. "Aí, de repente, eu encontro um filme desses, que trabalha com o desconhecido, com a espiritualidade, e de alguma maneira isso me contagiou. Me trouxe luz para certas questões da minha vida. Isso é muito legal, quando um trabalho consegue te transformar."

Vanessa Giácomo, que dá vida à Renee, tem uma relação diferente com a fé. A artista, que nasceu na cidade de Volta Redonda (RJ), sempre acreditou na vida que tem hoje. O trabalho em "Fé Para o Impossível", porém, reforçou ainda mais a fé da artista --apesar das dores e das perdas inevitáveis à natureza humana.



Esse filme me trouxe emoções diferentes. Eu me conectei ainda mais, repensei toda a minha fé ainda mais. É óbvio que em vários momentos da nossa vida a gente fala: 'poxa, mas por que isso está acontecendo comigo?'. Eu já tive, eu perdi a minha mãe com câncer. De certa forma, vivi esse momento, de ficar ali do lado, pedir tanto a Deus, de depositar toda a sua fé, e às vezes nem tudo a gente consegue. A vida é assim.

Vanessa Giácomo

Perdas e nascimentos

Vanessa Giácomo e Dan Stulbach nos bastidores de 'Fé para o Impossível' Imagem: Divulgação

O momento em que Renee é atacada na praia, no Rio de Janeiro, representa um grande ponto de virada na vida da família. Eles se veem diante da impermanência da vida, em que tudo pode mudar a qualquer hora.

Acho que a dor transforma. Apesar de você não entender, de questionar milhões de coisas, você se transforma. Os meus pontos de virada foram através de encerramentos de ciclos, rupturas, dor e sofrimento. Eu acho que são nessas horas que você se transforma enquanto ser humano. Você reflete como você vive. Vanessa Giácomo

Os momentos de virada de Dan Stulbach também estão relacionados a perdas e nascimentos. "Perda do meu avô, que era uma pessoa muito presente, meu avô, meu pai e o nascimento dos meus filhos. Foram momentos de virada muito significativos. O momento em que eu sai de casa para trabalhar, com essa ideia de ser ator, que parecia uma ideia absurda naquele momento".

História real que inspirou o filme

Renee Murdoch foi atacada enquanto fazia cooper Imagem: Fabio Teixeira/Folhapress

Renee Murdoch foi atacada por Alexandre Luis de Oliveira Francesco, um homem que vivia em situação de rua, enquanto fazia cooper na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 26 de setembro de 2012. Ele estava depredando um quiosque e, por isso, Renne chamou sua atenção. Revoltado, o homem começou a bater na americana

A pastora sofreu um traumatismo craniano e foi internada em estado gravíssimo no Hospital Miguel Couto. Já Alexandre foi preso em flagrante e autuado por tentativa de homicídio. Em 2015, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que ele fosse encaminhado a um hospital psiquiátrico.

Renee foi submetida a duas cirurgias para retirar coágulos do cérebro. Depois, foi transferida para o Hospital Copa D'Or, onde passou por uma terceira intervenção para recolocação de parte da calota craniana.

Os médicos acreditavam que ela tinha menos de 30% de chance de sobreviver nos 14 dias seguintes. Porém, após as cirurgias, as chances de sobrevivência aumentaram para 90%. Já as chances de ter sequelas caíram de 80% para 30%.

Renee passou por um período de coma e enfrentou dificuldades de fala. A recuperação foi considerada incomum pela equipe médica. Ela recebeu alta do hospital em novembro de 2012, sendo recebida com festa por fiéis da Igreja Luz das Nações.