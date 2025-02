'Fé Para o Impossível': conheça a história real que inspirou o novo filme brasileiro

Estreou nesta quinta-feira, 20, nos cinemas brasileiros o filme Fé Para o Impossível, um drama baseado na história real da missionária Renee Murdoch. Dirigido por Ernani Nunes, o longa acompanha a impressionante jornada de superação da pastora norte-americana, que, em 2012, sobreviveu a um ataque brutal enquanto se exercitava no Rio de Janeiro.

Casada com o pastor brasileiro Philip Murdoch, interpretado por Dan Stulbach, Renee (vivida por Vanessa Giácomo) foi atacada por um morador de rua na Praia da Barra da Tijuca. O agressor a golpeou diversas vezes na cabeça com um pedaço de madeira, deixando-a em estado gravíssimo. Levado às pressas para o hospital, os médicos deram a Renee apenas 30% de chance de sobrevivência, prevendo ainda a possibilidade de sequelas irreversíveis.

O caso ganhou repercussão nacional e internacional quando Philip começou a compartilhar atualizações sobre o estado de saúde da esposa nas redes sociais, mobilizando uma corrente de oração que uniu milhares de pessoas ao redor do mundo.

Contra todas as expectativas, Renee sobreviveu e teve uma recuperação surpreendente. Após 29 dias de internação, sendo dez em coma e seis cirurgias - incluindo a remoção de parte do crânio para conter o inchaço cerebral -, ela retomou progressivamente suas atividades, alcançando a reabilitação completa três anos depois.

Baseado no livro Dê a Volta Por Cima, o roteiro do filme foi escrito por Guilherme Ruiz e Carolina Minardi, e conta com a produção da +Galeria, 360 WayUp e Grupo Telefilms. Além de Giácomo e Stulbach, o elenco conta com nomes como Juliana Alves, Théo Medon, Julia Gomes, Bella Alelaf e Arthur Biancato.