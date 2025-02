Exposição de arte no México é alvo de boicote católico por 'blasfêmia'

O artista Fabián Cháirez está recebendo críticas de católicos no México por sua exposição "A vinda do Senhor" ("La venida del Señor", originalmente).

O que aconteceu

Exposição foi inaugurada no dia 5 de fevereiro na Antiga Academia de San Carlos, da UNAM (Universidade Nacional Autônoma do México), no Centro Histórico da Cidade do México. Marcada por erotismo e arte sacra — uma marca do artista —, as artes de Fabián estão sendo vistas como blasfêmia.

Diversos fiéis e grupos católicos estão indo até a exposição protestar contra as obras: "As manifestações que vi em vídeos e nas redes sociais me parecem fantásticas e bonitas. Acho ótimo fazer uma ação de protesto como essa. Até mesmo as pessoas que rezam contribuem para a experiência das pinturas e da galeria, ouvindo essas orações", disse o artista Fabián em entrevista ao El Universal nesta quarta-feira (19).

Católicos não gostaram de ver as obras. Ao todo, nove peças estão expostas e mostram seres do meio católico como anjos, o Espírito Santo, freiras e cardeais em interações eróticas com objetos sacros.

Em seu Instagram, o artista mexicano Fabián Cháirez mostrou o processo criativo de quadro com freira e anjo ajoelhado Imagem: Reprodução/Instagram @fabian_chairez

O padre Eduardo Hayen Cuaron, da diocese de Juaréz, no México, foi um dos que teceram críticas públicas. Contudo, ele apagou um tuíte crítico e afirmou que estava rezando por Fabián: "Não posso deixar de rezar a Deus pela conversão do pintor e, sobretudo, para que nós, cristãos católicos, não sejamos indiferentes às blasfêmias contra Jesus Cristo e a Igreja".

O padre disse ainda que os católicos merecem ser ouvidos perante instituições como a Comissão Nacional de Direitos Humanos e afirmou que reclamações seriam feitas em conjunto com a diocese da Cidade do México e associações de fiéis. "[Também] devem ser feitas orações de reparação pelo sacrilégio cometido, sem ódio, sem ressentimento e pedindo a Deus que converta aqueles que odeiam a Igreja", complementou.

Fabián rebateu o pároco também no X (antigo Twitter): "Nem insulto, nem escárnio. A arte só busca nos dar alegria livre de culpa".

Nem insulto, nem escárnio. A arte só busca nos dar alegria livre de culpa.

No início da semana, a Associação de Advogados Católicos, que diz representar nove mil católicos, afirmou que não poderia se calar: "Nós, católicos, não somos submissos, não nos calamos diante dessa adversidade e é por isso que hoje estamos agindo, denunciando coletivamente esse pseudoartista", criticou o diretor jurídico da associação, Carlos Ramírez, que tem 60 mil seguidores no Instagram.

¡PRESENTAMOS DENUNCIA! Acción y Oración.

Vía Abogados Cristianos.

O artista Fabián Cháirez recebeu apoio. O Coletivo Teresa de Cepeda e Ahumada e a Colaisão Mexicana LGBTQIAPN+ divulgaram notas de repúdio contra as tentativas de censura da exposição, que segue na programação de segunda a sexta das 10h às 18h.

Fabián pediu para que quem for ver sua exposição evite confrontos. Católicos críticos têm ido ao local tentar impedir a visualização de obras. Um manifestante precisou ser retirado do local pelos braços e pernas na última semana. Grupos católicos também fazem orações para os visitantes das obras.

🌈✨ Apoyo a @Fabianchairez13



Em tiempos donde la pluralidad de voces y la inclusión son más importantes que nunca, queremos expresar nuestro apoyo a Fabián Cháirez. Deseamos que la exposición "La Venida del Señor" siga provocando reflexiones necesarias en nuestra sociedad.