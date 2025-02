Ex-galã da Globo anuncia carreira como agente de viagens: 'Novo capítulo'

André De Biase, 68, anunciou que está iniciando uma nova profissão.

O que aconteceu

Em suas redes sociais, o ator contou que agora é agente de viagens. " Um novo capítulo começa por aqui! A paixão por viajar sempre esteve presente na minha vida, e agora quero dividir essa experiência com você", disse.

No vídeo, André dá maiores detalhes sobre seu novo trabalho. "Abri uma agência de viagens sob medida. O objetivo é criar experiências únicas no Brasil e no mundo, sem preocupações, sem complicações e com custo-benefício extraordinário. Com minha consultoria, você vai ter planejamento personalizado, segurança e suporte completo antes, durante e depois da viagem", contou.



André di Biasi interpretava Lula em "Armação Ilimitada" Imagem: Cedoc/TV Globo/Divulgação Record

Ele se tornou um galã global na década de 1980, ao estrelar a série "Armação Ilimitada". Nos anos 2000 voltou a estar em evidência ao viver o professor Vinícius Lemos, de "Malhação", durante seis temporadas.

A última novela de André foi "Vitória", em 2014, na Record. Depois disso, ele participou de um episódio do humorístico "Vai que Cola", em 2015, no Multishow.