Eric Mabius, galã de 'Betty, a Feia', é preso por agressão na Flórida

Eric Mabius, 53, conhecido por interpretar Daniel Maede na série "Betty, a Feia" (2006), foi preso na Flórida, Estados Unidos, acusado de agressão.

O que aconteceu

O ator foi levado para a Cadeia e Centro de Detenção do Condado de Nassau pouco antes das 6h da manhã desta quinta-feira (20). As informações foram divulgadas pelo TMZ.

Eric foi autuado pelas acusações de agressão e resistência a um policial sem o uso da violência. Na imagem de sua ficha policial, o ator aparece com um corte no olho direito.

Em 2006, ele ficou conhecido por interpretar o galã da série "Betty, a Feia", que ficou no ar até 2010. Além deste papel, ele trabalhou em "The O.C" (2005) e no filme "Resident Evil" (2002).