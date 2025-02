Ofensas e queixa na justiça: entenda a treta entre Neymar e Luana Piovani

A Justiça de São Paulo acolheu uma queixa-crime aberta por Neymar contra a atriz Luana Piovani pelos crimes de injúria e difamação. Segundo apurou o colunista do UOL Diego Garcia, o tribunal aceitou a denúncia após um parecer do Ministério Público.

Segundo a decisão, entre as falas da atriz estão alguns adjetivos que ajudaram a Justiça a acatar a denúncia por injúria, como "mau caráter, estrupício, mau pai, péssimo cidadão, péssimo pai, péssimo exemplo, escroto, ignóbil". Além disso, foram destacadas declarações dadas por Luana de que Neymar "traía uma mulher grávida três vezes durante a gestação" e que "ele está fazendo mal pro filho".

Luana foi procurada pelo colunista, mas sua assessoria de imprensa não se manifestou. UOL também procurou o estafe de Neymar, que informou que não comenta processos judiciais em andamento.

Entenda treta entre os dois

A relação pública entre os dois começou a estremecer quando Piovani repostou um vídeo em que a influencer Laila Zaid fala sobre a PEC 3/2022, em maio de 2024, conhecida como "PEC da privatização das praias". O projeto visava transferir a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro, que hoje pertence à Marina, para propriedade privada.

No dia 18 daquele mês, Neymar destacou um empreendimento no qual faz parte para o litoral do Nordeste. A empresa do jogador, a NR Sports, está envolvida em um projeto para construir 28 imóveis de alto padrão entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas, em parceria com a Due Incorporadora. No dia 27, o Senado voltou a discutir a proposta, que estava parada desde agosto de 2023 na Comissão de Constituição e Justiça.

Em sua publicação, Luana criticava o atleta por ele supostamente apoiar a emenda: "Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?", escreveu. A mãe de Dom, 12, Ben e Liz, 8, fruto do casamento com Pedro Scooby, 35, ainda disse que Neymar era "um péssimo exemplo" como "pai, homem, cidadão e marido", além de criticá-lo como atleta.

Como consegue ser tão mau-caráter? Não vou ficar aqui puxando esse histórico desse 'garoto' —que de 'garoto' não tem p*** nenhuma—, já fez. Ele é um péssimo exemplo como pai, homem e cidadão. É um péssimo exemplo como marido. Péssimo. Se ainda estivesse bombando na carreira, mas não. Luana Piovani

Piovani afirmou que Bruna Biancardi estaria iludida se acha que Neymar é um "ótimo pai". "Pode ser que a mulher com quem ele esteja o ache um ótimo pai. Mas a gente precisa ter discernimento para ver que ela está vivendo uma fantasia, né? Ela está achando que está vivendo uma coisa boa."

Logo depois, Neymar rebateu: mandou Piovani "voltar para o hospício" e a chamou de louca. "Não tira meu nome da boca. Quer ser famosa? Seu tempo já foi, era uma ótima atriz. Mas agora tem que enfiar um sapato na sua boca porque só fala m****."

Você não pode falar das minhas crias. Se você quiser o telefone da mãe dos meus filhos, eu te passo. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na cara. Neymar

Luana mandou Neymar calar a boca. "Por que todo homem sem argumento tem que chamar a mulher de louca?", questionou.

Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos. Então vou seguir chic daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom para virar piada no stand up!!).

À época, a Neymar Sports, empresa de Neymar, disse que a empresa foi associada à PEC em "contexto pejorativo e politizado". A nota dizia que Piovani, de forma "oportunista, leviana, desproporcional e irresponsável", atacou Neymar "sem propósito".

Semanas depois, a atriz voltou a criticar Neymar ao compará-lo com Kylian Mbappé, 25. Piovani elogiou Mbappé após o craque criticar a extrema-direita da França e pedir que os jovens franceses comparecessem às urnas. "A diferença entre um craque com consciência de classe e o Neymar. Mbappé, no meio de uma coletiva, dispara contra a extrema-direita da França. Já no Brasil, Neymar é garoto propaganda de milicianos", diz a postagem compartilhada.

Em setembro, em entrevista ao canal de TV português SIC, ela avaliou a repercussão de seu posicionamento sobre a PEC e disse que a confusão e troca de farpas foi negativa para Neymar. "Ele perdeu completamente a razão, o peixe morre pela boca. Foi ofensivo e aí o Brasil inteiro viu, cai a máscara. Uma hora cai a máscara. Mentira só funciona no teatro", afirmou Luana.

Na mesma entrevista, Piovani negou ter ficado magoada pela briga com o jogador. "O que me magoa é injustiça, é ver a fome, os prédios caindo no Líbano, saber de 40 mil mortos em Gaza, saber da violência doméstica aqui em Portugal. Esse tipo de coisa me magoa, me fere", declarou.