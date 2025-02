Diogo volta a criticar dupla de Aline: 'Exagerado, não gostei'

Diogo Almeida voltou a criticar Vinícius na madrugada desta quinta-feira (20) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Diogo criticou Vinícius por conta de suas atitudes com Aline. Durante a festa desta quarta (19), a dupla da baiana limitou o seu consumo de álcool e tentou ajudá-la após a sister cair duas vezes e "entortar" o pé.

Mais tarde, no quarto, Diogo disse para os gêmeos que não gostou de ouvir de Vinícius que Renata levaria Aline pro atendimento. "Você viu minha cara? Fiquei assim… Só observando", disse.

Achei um pouco de exagero. Duas vezes: essa questão de tirar ela e levar daquele jeito (…) e depois não gostei dele chegar e falar 'deixa a Renata levar ela'. Não faz sentido Diogo Almeida

