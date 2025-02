Diogo reage a beijo de Aline e Thamiris no BBB: 'Ai, ai!'

Aline contou para Diogo sobre o beijo que deu em Thamiris no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Diogo cozinhava acompanhado de Aline e Thamiris, quando a baiana falou sobre o beijo. Aos risos, ela detalhou o episódio, enquanto Thamiris se mostrava constrangida.

Aline: "Eu meti a língua dentro da boca de mona [Thamiris]".

Diogo: "Por quê, gente?".

Thamiris, vendo a cena, usou um biscoito para "se esconder", expressando timidez.

Aline: "A cara dela!".

Thamiris: "Não fui eu, não".

Diogo: "Foi ela, né?".

Thamiris: "Foi ela! Você viu como eu estava lá [na festa]".

Diogo: "Vi. Ela quis fazer respiração boca a boca? Achou que ia ajudar?".

Aline: "Eu vi que ela estava sentada e fiz assim [vai pra cima]".

Diogo: "Ai, ai!".

